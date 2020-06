Call of Duty: Modern Warfare - dziś startuje darmowy weekend z grą dla posiadaczy Warzone

Activision zapowiedziało właśnie, że przez najbliższe trzy dni wszyscy posiadacze Call of Duty: Warzone, mogą korzystać z trybu sieciowego Modern Warfare.

Wydaje się, że Activision chce nieco zrekompensować graczom ostatnie zawirowania wokół czwartego sezonu Call of Duty: Modern Warfare i Warzone. Na szczęście nowa zawartość trafiła już na serwery a graczy obu produkcji mogą rywalizować o chwałę i nagrody.

Jeśli jesteście wyłącznie graczami battle royale - Warzone, i chcecie nieco odpocząć od Verdańska, to macie obecnie ku temu znakomitą okazję. Od dzisiaj do poniedziałku (15 maja) wybrane tryby sieciowe Call of Duty: Modern Warfare są dostępne za darmo.

Darmowy weekend obowiązuje na PlayStation 4, Xbox One i PC. Do dyspozycji graczy oddano w sumie 12 map, w tym nowe Zhokov Scrapyard oraz Hardhat przeznaczone do rywalizacji 6 na 6. Do rozgrywki możecie przystąpić także w trybie Gunfight (3 na 3 graczy), gdzie czeka na was 7 map do wyboru.

Zobacz również: Horizon 2, Resident Evil 8, Demons's Souls - lista startowych tytułów na PlayStation 5 imponuje