Call of Duty Modern Warfare i Warzone - 3 sezon startuje już dzisiaj. Nowości, zmiany, bonusy dla posiadaczy PlayStation 4

Wraz ze startem nowego sezonu w Call of Duty Modern Warfare do gry zawita sporo nowej zawartości. Licznych zmian mogą się spodziewać również sympatycy battle royale - CoD Warzone.

Activision postanowiło długo nas trzymać w niepewności i dopiero teraz ujawniło pełną listę nowości i zmian, które przyniesie 3 sezon w Call of Duty: Modern Warfare.

Przede wszystkim do gry trafi aż trzech nowych operatorów: Alex, Ronin i Iskra. W dniu dzisiejszym zostanie udostępniony jednak tylko pierwszy z nich, kolejni trafiać będą do gry w trakcie trwania obecnego sezonu.

Do Modern Warfare trafią również nowe mapy. Już dziś będziemy mogli rywalizować w trzech nowych miejscówkach: Talsik Backlot, Hovec Tartak oraz Aniyah Incursion. Kolejna pola bitew zostaną udostępnione w kolejnych tygodniach.

Trzeci sezon w CoD: Modern Warfare nie byłby kompletny bez zestawu nowych broni. Tym razem twórcy gry - studio Infinity Ward, przygotowali dla nas: SKS - lekki, półautomatyczny karabin snajperski, oraz Renetti - pistolet strzelający seriami (po trzy pociski każda).

Kilku istotnych zmian doczekało się również popularne battle royale - CoD Warzone. Przede wszystkim, od dzisiaj do rywalizacji będą mogły stanąć czteroosobowe drużyny. Sporym usprawnieniem będzie również możliwość zobaczenia jaka odległość dzieli nas od członków zespołu. Żeby jednak nie było "za różowo", to twórcy postanowili zwiększyć koszt zrzutów uzbrojenia, które teraz kosztują 10 tysięcy wirtualnych dolarów (przed zmianą było to 8,5 tys.). Usunięto także błąd znacznie zwiększający skuteczność karabinu EBR-14.

Na dodatkowe bonusy z okazji startu nowego sezonu mogą liczyć posiadacze gry w wersji na PlayStation 4. Przede wszystkim do ich dyspozycji oddana zostanie dodatkowa mapa - Shoot House, dostępna w trybie Survival. Co więcej, abonenci PlayStation Plus mogą liczyć na darmowy pakiet dodatków w postaci Sony Combat Pack 2, w jego skład wchodzą:

Epicka skórka Operatora dla Wyatta

Epicki plan karabinu snajperskiego

Epicki plan broni

Epicki nóż taktyczny

Epicką przywieszka do broni

Animowana Calling Card

Spray

60-minutowy token na podwójne XP do broni

Oczywiście najnowsza aktualizacja przyniesie z sobą również szereg mniejszych i większych zarówno w Modern Warfare, jaki i CoD Warzone. Już teraz wiemy, że w trakcie trwania sezony możemy liczyć na kolejne atrakcje, które regularnie będą trafiać do dwóch flagowych obecnie odsłon serii Call of Duty. Jesteście gotowi na sezon 3?

źródło: infinityward.com