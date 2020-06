Call of Duty: Modern Warfare i Warzone mogą przegrzać wasze PS4

Niektórzy gracze Call of Duty: Modern Warfare i CoD: Warzone zgłaszają poważne problemy z działaniem gry na konsoli PS4.

Gracze Call of Duty: Modern Warfare i Warzone wiedzą, że problemy techniczne nie są obce ich ulubionym produkcjom. Niestety, najnowsze doniesienia sugerują, że w grze pojawił się błąd, który ostatecznie może doprowadzić do uszkodzenia konsoli PlayStation 4.

Do sieci zaczynają napływać liczne komunikaty o dziwnym zachowaniu PlayStation 4 podczas ogrywania CoD: Modern Warfare bądź Warzone. Gracze zgłaszają, że konsola zaczyna działać wyjątkowo głośno i błyskawicznie nagrzewa się do niepokojącego poziomu. Najwięksi nieszczęśliwcy twierdzą, że doprowadziło to u nich do samoczynnego wyłączenia się konsoli.

Co może być przyczyną tak dziwnego zachowania PlayStation 4? Pojawiły się głosy, że problem z przegrzewaniem się konsoli może być powodowany przez ekran lobby, który ponoć nie posiada ograniczeń co do liczby klatek na sekundę. Oznacza to, że animacje postaci, które pojawiają się w tle mogą sprawiać, że konsole pracują mocniej niż powinny. Oczywiście należy pamiętać, że są to jedynie nieoficjalne hipotezy. Na wszelki wypadek, warto jednak unikać pozostawiania gry w lobby na PS4 dłużej niż to konieczne.

Niestety, Infinity Ward nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Możliwe jednak, że stosowna "łatka" pojawi się już w najbliższy wtorek (30 czerwca).

Call of Duty: Modern Warfare i Warzone są dostępne nie tylko na PS4, ale również na Xbox One i PC. Niedawno wystartował czwarty sezon, który przyniósł ze sobą sporo nowości.

Zobacz również: Diablo 4 - otwarty świat, multiplayer, przedmioty i rozwój. Poznaliśmy nowe informacje na temat gry