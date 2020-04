Call of Duty: Modern Warfare i Warzone - nowa aktualizacja wylądowała już na serwerach

Najnowsza aktualizacja do gier Call of Duty: Modern Warfare i Warzone jest już dostępna, co w niej znajdziemy?

Przede wszystkim odświeżono playlisty. Do Modern Warfare zawitają tryby: "Blueprint Gunfight", "Reinfected Ground War", "3v3 Cranked Gunfight" oraz "Shoot the Ship 24/7". Każdą z gier potraktowano indywidualnie i tak gracze CoD: Warzone, oprócz dobrze znanych trybów rywalizacji - 2vs2, 3vs3 i 4vs4 będą mogli spróbować swoich sił w dwóch nowych "Plunder Trios" oraz "Most Wanted Contract". Szczególnie ciekawe zapowiada się ten ostatni.

W "Most Wanted Contract", gracze mogą dobrowolnie uczynić z siebie cel widoczny dla wszystkich przeciwników w grze. Jednak jeśli uda im się przetrwać przez określony czas, to będą mogli przywrócić do gry wszystkich swoich martwych członków drużyny. Jak podkreślają sami twórcy, choć z tą decyzją wiąże się ogromne ryzyko, to również nagrody mogą zupełnie zmienić oblicze danego meczu.

Co jeszcze przynosi z sobą najnowsza aktualizacja do Call of Duty: Modern Warfare i Warzone? Głównie są to liczne poprawki błędów i usprawnienia. Niestety, nie mamy najlepszych wieści dla graczy konsolowych. Studio Infinity Ward poinformowało, że patch na PlayStation 4 i Xbox One "waży" około 15 GB i jest on niezbędny do uruchomienia gier. Szczegółową listę zmian i nowości możecie znaleźć na oficjalnej stronie gry.

źródło: vg247.com