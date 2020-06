Call of Duty: Modern Warfare i Warzone - oficjalnie, czwarty sezon rozpocznie się już jutro

Jak poinformowało właśnie studio Infinty Ward - wyczekiwany, czwarty sezon w Call of Duty Modern Warfare i CoD: Warzone wystartuje już jutro rano.

Nowy sezon w grach z serii Call of Duty: Modern Warfare, Warzone i Mobile miał wystartować w zeszłym tygodniu. Wydawca tytułu - firma Activision, zdecydował się jednak na przesunięcie aktualizacji z powodu wydarzeń, wywołanych morderstwem George'a Floyda, które miały miejsce w USA.

Do tej pory mogliśmy jedynie spekulować na temat nowej daty debiutu czwartego sezonu w CoD: Modern Warfare i Warzone. Na szczęście, nie będzie to już potrzebne bowiem studio Infinity Ward właśnie poinformowało, że nowa zawartość do gier trafi już jutro (choć w niektórych regionach zabawa zacznie się jeszcze dzisiaj). Polscy gracze będą mogli ruszyć do boju w ramach nowego sezonu od godziny 8:00. Wydaje się, że to idealna data, biorąc pod uwagę, że 11 czerwca 2020 roku, jest dniem wolnym od pracy, więc bez stresu będzie można oddać się rozgrywce.

Intel Incoming on Season Four.



New #ModernWarfare and #Warzone content is live tonight, June 10th @ 11PM PDT! — Infinity Ward (@InfinityWard) June 10, 2020

Szczegóły na temat dokładnej zawartości nowego sezonu nie zostały jeszcze ujawnione. Możecie być jednak pewni, że jeśli takowe się pojawią, to damy wam znać.

