Call of Duty: Modern Warfare i Warzone - sezon 4 zapowiada się coraz ciekawiej. Kapitan Price jako grywalna postać

Studio Infinity Ward nie przestaje rozpieszczać graczy Call of Duty: Modern Warfare i CoD: Warzone. Już niebawem wystartuje czwarty sezon, a wraz z nim do gry zawita kapitan Price.

Sezon czwarty w Call of Duty: Modern Warfare i Warzone wystartuje już 3 czerwca. Choć studio Infinty Ward podało oficjalną datę rozpoczęcia nowego sezonu, to wciąż niewiele wiemy na temat nowości, które trafią do gry. Pierwszy teaser sugerował, że do gry, jako grywalny operator, może trafić kultowa już dla fanów serii postać - kapitan Price. Teraz możemy być już tego pewni, bowiem twórcy potwierdzili, że Price jako operator trafi do gry już na start nowego sezonu.

Czego jeszcze możemy oczekiwać po czwartym sezonie Call of Duty: Modern Warfare i Warzone? Twórcy są na razie oszczędni w informacjach, ale plotek i spekulacji nie brakuje.

Na początek Modern Warfare. Tryby sieciowe gry prawdopodobnie zostaną wzbogacone o nowe mapy. Możemy się też spodziewać nowych broni, niemal pewne jest (pojawiły się one przez chwilę w teaserze 4 sezonu), że do gry trafią: karabin Galil oraz pistolet maszynowy Vector. Spekuluje się jednak, że Infinty Ward szykuje niespodziankę i chce dodać do rywalizacji sieciowej jeszcze co najmniej dwie bronie. Jedną z nich ma być ponoć karabin snajperski AMR.

Nie mniej ciekawie zapowiada się rozwój Warzone. Spekuluje się, że popularny battle royale może się doczekać małej rewolucji w czwartym sezonie gry. Gracze będą mogli odkryć nowe obszary mapy Verdansk, a co za tym idzie, poznać kolejne fragmenty historii opowiadanej w Warzone. Spekuluje się, że do gry mogą również trafić czołgi, co z pewnością mocno wpłynęłoby na rozgrywkę. Coraz więcej wskazuje na to, że społeczność gry wreszcie doczeka się długo wyczekiwanego trybu, w którym rywalizować będzie można w duetach. Warto tu przypomnieć, że już na początku maja twórcy gry wspominali, że prace na trybem Duo trwają. Amos Hodge - dyrektor kreatywny studia Raven Software, które pomaga Infinity Ward przy Warzone, stwierdził wówczas:

Istnieje kilka błędów, nad którymi musimy popracować w trybie Duo. Ale słuchamy naszej społeczności – jak mogliście zauważyć, dodaliśmy tryb Trio, potem dodaliśmy Solo, a potem także i Quad, dlatego też w końcu dotrzemy do miejsca w przyszłości, w którym dodamy również Duo. Nie jestem w stanie podać wam dokładnego momentu, ale Duo nadchodzi.

Infinity Ward należą się ogromne brawa za to, jak rozwija swoje produkcje. Zespół odpowiedzialny za Call of Duty: Modern Warfare i CoD: Warzone naprawdę słucha głosów społeczności i stara się regularnie dostarczać nową zawartość. Zatem, o jakość sezonu 4 możemy być spokojni.

