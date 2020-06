Call of Duty: Modern Warfare i Warzone - start 4 sezonu przesunięty z powodu wydarzeń w USA

Activision i studio Infinty Ward poinformowali dzisiaj, że nowy sezon w grach z serii Call of Duty, w tym Modern Warfare i Warzone, został przesunięty.

Wygląda na to, że protesty i zamieszki, które wybuchły w USA po zamordowaniu George'a Floyda, obejmują już cały świat. Liczni przedstawiciele branży gier solidaryzują się z rodziną ofiary brutalności policji i wszystkimi protestującymi. Zdaniem Activision, nie jest to najlepszy moment na celebrację i trzeba się pochylić nad ważniejszymi kwestami, jak choćby równość i sprawiedliwość.

W związku z tym, wydawca serii Call of Duty zdecydował, że start sezonu czwartego w Call of Duty: Modern Warfare i CoD: Warzone, który oryginalnie zaplanowany był na jutro, zostanie przesunięty. Podobny los spotka siódmy sezon Call of Duty Mobile.

Niestety, nie ujawniono na razie nowej daty rozpoczęcia kolejnych sezonów w grach z serii Call of Duty. Przypomnijmy, że z ujawnionych do tej pory informacji, czwarty sezon w Modern Warfare i Warzone miał wprowadzić m.in. nowego operatora - kapitana Price'a, nowe bronie, mapy, a także czołgi do trybu battle royale.

Call of Duty: Modern Warfare oraz CoD: Warzone dostępne są obecnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W Call of Duty: Mobile zagracie natomiast na urządzeniach mobilnych z iOS i Android.

