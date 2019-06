Call of Duty: Modern Warfare na PC z DirectX Raytracing

Jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku wykorzysta na PC technikę NVIDIA RTX.

Firmy NVIDIA oraz Activision ogłosiły, że NVIDIA jest oficjalnym partnerem wersji PC gry Call of Duty: Modern Warfare – najnowszej odsłony bestsellerowego cyklu, której premiera zaplanowana jest na 25 października tego roku. NVIDIA współpracuje z Infinity Ward nad wprowadzeniem do nowego Infinity Ward w wersji na PC technik DirectX Raytracing (DXR) oraz NVIDIA Adaptive Shading.

„Call of Duty: Modern Warfare na nowo zdefiniuje całą serię w październiku tego roku” - powiedział Matt Wuebbling, szef działu marketingu GeForce w firmie NVIDIA. „NVIDIA jest dumna, że może współpracować przy tym epickim tytule i przyczynić się do stworzenia porywających doznań. Nasze zespoły inżynierów ściśle współpracują z Infinity Ward w celu wykorzystania technik NVIDIA RTX do stworzenia realistycznych efektów i niesamowitych wrażeń z rozgrywki jakie oferuje Modern Warfare”.

Najsłynniejsza część serii Call of Duty jest zaprojektowana zupełnie od nowa i powraca w nowej jakości. Wydana przez Activision i opracowana przez studio Infinity Ward, komputerowa wersja Call of Duty: Modern Warfare ukaże się na platformie Blizzard Battle.net. Modern Warfare to spójna narracja i ujednolicona progresja w ramach wszystkich trybów: chwytającej za serce epickiej kampanii dla pojedynczego gracza, pełnym akcji trybie dla wielu graczy oraz nowej zabawie w kooperacji.

“Karty graficzne NVIDIA bardzo pomogły nam w pracach nad opracowaniem Modern Warfare na PC” - powiedział Dave Stohl, szef studia Infinity Ward. „Bezproblemowo zaimplementowaliśmy w naszym potoku renderującym funkcje RTX, takie jak śledzenie promieni i adaptacyjne cieniowanie. To świetny dodatek do naszej istniejącej technologii i z niecierpliwością czekamy, aż nasi fani wkrótce tego doświadczą”.

DXR zapewnia twórcom treści i producentom gier możliwość implementacji renderingu w czasie rzeczywistym w kinowej jakości. DXR to wysoce skalowalna technika śledzenia promieni i działa na kartach graficznych NVIDIA Turing, NVIDIA Volta i NVIDIA Pascal. NVIDIA Adaptive Shading to nowa, zaawansowana technika cieniowania, która umożliwia programistom zwiększenie wydajności i osiągnięcie wierności wizualnej w czasie rzeczywistym, która wcześniej była niemożliwa do osiągnięcia w grach. Dostosowując szybkość cieniowania w poszczególnych częściach ekranu, technika ta redukuje działania które musi wykonać procesor graficzny, co zwiększa wydajność bez pogorszenia jakości obrazu.