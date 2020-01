Call of Duty: Modern Warfare, w samym tylko grudniu, zarobiło 78,7 miliona dolarów

Sprzedaż cyfrowej zawartości do Call of Duty: Modern Warfare osiągnęła w grudniu rekordowe wyniki.

Wydawca gry Call of Duty: Modern Warfare – firma Activision, ma powody do radości. Grudniowa sprzedaż zawartości wewnętrznego, cyfrowego sklepu gry przyniosła 78,7 miliona dolarów dochodu, czyli prawie tyle, co poprzednia odsłona serii – Call of Duty: Black Ops 4, przez cały czwarty kwartał 2018. Activision w Q4 zanotowało również 4% wzrost całkowitych dochodów, w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wyniki cyfrowego sklepu są o tyle imponujące, że najnowsza odsłona serii Call of Duty zarabia obecnie jedynie na dodatkach kosmetycznych i Battle Passie (przepustce sezonowej), który ukazał się na początku grudnia wraz z oficjalnym startem pierwszego sezonu gry. Pozostała zawartość, m.in. nowe mapy, tryby rozgrywki czy bronie są dodawane za darmo.

Świetne wyniki sprzedaży zarówno samej gry Call of Duty: Modern Warfare, jak i cyfrowych dodatków, są z pewnością pokłosiem zmiany polityki firmy w stosunku do poprzedniej odsłony serii - Call of Duty: Black Ops 4. W przypadku poprzednika, twórców gry trochę poniosło i trzeba było płacić dosłownie za wszystko: mapy, kosmetyczne dodatki, różnego rodzaje przepustki sezonowe i, co najgorsze, niektóre płatności dawały przewagę nad innymi graczami (tak zwane pay to win). Do historii przeszła już tzw. czerwona kropka, czyli po prostu czerwony znacznik do celownika broni, za który trzeba było zapłacić 1 dolara. Na szczęście, twórcy wyciągnęli wnioski z negatywnej reakcji społeczności i zmienili politykę o 180 stopni. Wyniki mówią same za siebie.

Call of Duty: Modern Warfare jest obecnie dostępne w wersji na konsole PlayStation 4, Xbox One i PC.

źródło: gamingbolt.com