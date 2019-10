Call of Duty: Modern Warfare zarobiło już 600 milionów dolarów

Najnowsza odsłona serii Call of Duty "wykręciła" ten wynik w zaledwie trzy dni od premiery.

Call of Duty: Modern Warfare zbiera pozytywne oceny w prasie i jak widać przełożyło się to na sprzedaż gry. Jak poinformowali właśnie przedstawiciele Activision oraz Infinity Ward - najnowsza odsłona serii Call of Duty zarobiła 600 milionów dolarów w ciągu pierwszych trzech dni od premiery.

Wynik ten sprawił, że Call of Duty: Modern Warfare jest najlepiej sprzedającą się odsłoną cyklu w tej generacji konsol. Co więcej, jest to również najlepiej sprzedająca się gra AAA w 2019 roku (jeśli weźmiemy pod uwagę wynik sprzedaży z pierwszych trzech dni).

W sklepie cyfrowym PlayStation, najnowsza odsłona cyklu Call of Duty ustanowiła nowy rekord przedpremierowych zamówień cyfrowych oraz cyfrowej sprzedaży w trzech pierwszych dniach od premiery w historii PlayStation 4. Również na PC Modern Warfare zanotowało znakomity start, gdzie w analogicznym przedziale czasowym znacznie przewyższa sprzedaż, wydanego w zeszłym roku, Call of Duty: Black Ops 4.

Rob Kostich stojący obecnie na czele Activision nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z wyników sprzedaży gry, ale również z tego jak została odebrana przez prasę i graczy.

Przez pierwsze trzy dni Modern Warfare ma więcej graczy i całkowitą liczbę rozegranych godzin, niż jakakolwiek premiera z serii Call of Duty wydana w ciągu ostatnich sześciu lat. Co ważniejsze, nasi gracze świetnie się bawią. Gratulacje dla Infinity Ward i wszystkich naszych drużyn zaangażowanych w tę niesamowitą grę i jej spektakularny start. Chcemy również podziękować społeczności za niewiarygodne wsparcie. Premiera Modern Warfare to dopiero początek. - Rob Kostich, prezydent Activision

Warto dodać, że Call of Duty: Modern Warfare zanotowało najlepsze otwarcie w cyfrowej sprzedaży w historii firmy Activision. Grę możecie obecnie dostać na PlayStation 4, Xbox One oraz PC.