Call of Duty: Vanguard. Wszystko, co musisz wiedzieć przed premierą

Właśnie poznaliśmy ostatnie szczegóły premiery Call of Duty: Vanguard, w tym wymagania gry na PC i czas startu preloadu.

Call of Duty: Vanguard zadebiutuje już w najbliższy piątek (5 listopada). Nic zatem dziwnego, że Activision wraz z deweloperami - studiem Sledgehammer Games, postanowili ujawnić ostatnie szczegóły związane z premierą gry. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie wymagania musi spełnić wasz PC, aby uruchomić CoD: Vanguard bądź kiedy dokładnie udostępniona zostanie możliwość pobierania gry, to w naszym artykule znajdziecie odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Call of Duty: Vanguard - wymagania na PC

Call of Duty: Vanguard – minimalne wymagania sprzętowe:

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i3-4340 lub AMD FX-6300

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 960 lub AMD Radeon RX 470 (2 GB)

RAM: 8 GB

Wolne miejsce na dysku twardym: 36 GB (tylko zombie i multiplayer), dodatkowe 32 GB dla tekstur w wysokiej rozdzielczości

CoD: Vanguard – zalecane wymagania sprzętowe:

OS: Windows 10 (64-bit) lub Windows 11 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD Ryzen 5 1600X

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580 (4 GB)

RAM: 12 GB

Wolne miejsce na dysku twardym: 61 GB, dodatkowe 32 GB dla tekstur w wysokiej rozdzielczości

Call of Duty: Vanguard – wymagania zalecane do rywalizacji:

OS: Windows 10 (64-bit) lub Windows 11 (64-bit);

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 1800X;

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2070 / RTX 3060 Ti lub AMD Radeon RX 5700XT (8 GB);

RAM: 16 GB

Wolne miejsce na dysku twardym: 61 GB, dodatkowe 32 GB dla tekstur w wysokiej rozdzielczości

CoD: Vanguard – wymagania dla ustawień ultra i rozdzielczości 4K:

OS: Windows 10 (64-bit) lub Windows 11 (64-bit)

Procesor: Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 9 3900X

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6800XT (10 GB)

RAM: 16 GB

Wolne miejsce na dysku twardym: 61 GB; dodatkowe 64 GB dla tekstur w wysokiej rozdzielczości

Call of Duty: Vanguard preload - kiedy będzie można pobrać grę?

Wiemy już, że czeka nas sporo pobierania, jeśli zatem chcecie wskoczyć do akcji jak najszybciej, to mamy dla was dobre wieści. Studio Sledgehammer Games umożliwi pobranie Call of Duty: Vanguard przed premierą. Preload jest już dostępny na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PlayStation 5. Na PC możliwość wcześniejszego pobrania plików z grą zostanie udostępniona 2 listopada o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Call of Duty: Vanguard - cena. Najlepsze oferty na PC i konsole

Call of Duty: Vanguard - najlepsze oferty na PC

Call of Duty: Vanguard na PC dostępne jest jedynie w wersji cyfrowej. Co więcej, gra będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy Battle.Net. Sympatycy Steam, po raz kolejny muszą "obejść się smakiem".

Call of Duty: Vanguard PS4 - najniższa cena i najlepsze oferty

Call of Duty: Vanguard PS5 - najniższa cena i najlepsze oferty

Call of Duty: Vanguard Xbox One - najlepsze ceny

Call of Duty: Vanguard Xbox Series X/S - najniższe ceny i najlepsze oferty

