Call of Duty Vanguard będzie grą monstrualnych rozmiarów

Wczoraj doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji Call of Duty Vanguard, nie wszystkie informacje na teamt gry napawają nas jednak radością. Wasze dyski zostaną poważnie obciążone przez najnowszego CoD-a.

Activision i studio Sledgehammer Games zaprezentowało nam wreszcie najnowszą odsłonę Call of Duty. Wczorajszego wieczoru otrzymaliśmy nie tylko pierwszy zwiastun, ale poznaliśmy również datę premiery gry. Dzisiaj z kolei spływają do nas kolejne informacje na temat tytułu, niestety nie wszystkie są dobre.

Call of Duty Vanguard pojawiło się już w pierwszych sklepach, w tym również w tych cyfrowych. Dzięki temu poznaliśmy orientacyjny rozmiar gry. Niestety Vaguard będzie kontynuował niechlubną tradycję gier spod znaku Call of Duty i na naszych dyskach zajmie ogromną ilość miejsca. Według informacji opublikowanych przez MS Store, wersja na Xbox Series X/S zajmie nawet 270 GB! Warto tu podkreślić, że mówimy o grze, która będzie intensywnie rozbudowywana przez najbliższy rok, a więc rozmiar ten z pewnością ulegnie zmianie (na gorsze). Nie wiemy jeszcze ile Vanguard zajmie na konsolach PlayStation i PC, ale możemy podejrzewać, że rozmiar plików z grą będzie podobny.

Skąd tak duży rozmiar CoD Vanguard? Wydawca tytułu z dumą podkreśla, że jest to "największa odsłona Call of Duty w historii". Do naszej dyspozycji otrzymamy nie tylko rozbudowaną kampanię dla jednego gracza, ale również tryb multiplayer, w którym już na starcie dostępnych będzie aż 20 map oraz popularny tryb zombie. Nie zmienia to jednak faktu, że (w szczególności dla posiadaczy konsol) zabawa w Call of Duty Vanguard może być problemem, szczególnie jeśli lubicie mieć na dysku klika gier.

