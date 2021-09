Call of Duty Vanguard - beta rusza już dzisiaj. Sprawdź szczegóły

Dzisiaj o 19:00 rozpoczynają się beta testy Call of Duty Vanguard. Sprawdź, czego możesz się spodziewać.

Już dzisiaj o godzinie 19:00 rozpoczną się beta testy Call of Duty Vanguard. Cała akcja jest podzielona na kilka etapów. Od dziś do soboty, 18 września do godziny 19:00 posiadacze konsol PS4 i PS5 będą mieć dostęp do otwartej bety, która nie wymaga zamówienia gry w przedsprzedaży. Dla posiadaczy konsol od Microsoftu oraz PC pierwsze dwa dni będą traktowane jako okres wczesnego dostępu. Do gry będzie wymagane kupno gry w pre-orderze lub posiadanie specjalnego kodu. Użytkownicy Xbox One oraz Xbox Series X/S będą do rozgrywki potrzebować subskrypcji Xbox Live Gold.

Drugi etap rozpocznie się 18 września o 19:00 i potrwa do poniedziałku 20 września, do godziny 19:00. Będą to otwarte beta testy dla wszystkich zainteresowanych bez względu na platformę. Wszyscy gracze będą mogli skorzystać także z rozgrywek międzyplatformowych. Do połączenia konieczne będzie podanie Activision ID.

Zobacz również:

Podczas beta testów będziemy mogli sprawdzić zarówno dobrze znane jak i nowe tryby gry. Zapoznamy się także z systemem o nazwie Tempo Walki. Dodatkowo, gracze którzy podczas tego weekendu osiągną 20 poziom, otrzymają blueprint broni Rat-A-Tat wraz z premierą gry.

Sprawdź minimalne oraz zalecane wymagania sprzętowe wersji BETA Call of Duty Vanguard na PC.

Minimalne wymaganiaSystem operacyjny: Windows 10 64-Bit (1909 lub nowszy)

Procesor : Intel Core i5-2500k lub AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-2500k lub AMD Ryzen 5 1600X Wideo : Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB lub AMD Radeon R9 380

: Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB lub AMD Radeon R9 380 RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Dysk twardy : 45 GB miejsca na dysku twardym

: 45 GB miejsca na dysku twardym Sieć : szerokopasmowe połączenie internetowe

: szerokopasmowe połączenie internetowe Karta dźwiękowa : kompatybilna z DirectX

: kompatybilna z DirectX Wymaga systemu zgodnego z DirectX 12

Zalecane wymagania

System operacyjny : Windows 10 64-bitowy (najnowszy dodatek Service Pack)

: Windows 10 64-bitowy (najnowszy dodatek Service Pack) Procesor : Intel Core i7-4770k lub AMD Ryzen 7 1800X

: Intel Core i7-4770k lub AMD Ryzen 7 1800X Wideo : Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB / GTX 1660 6 GB lub AMD Radeon RX Vega 56

: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB / GTX 1660 6 GB lub AMD Radeon RX Vega 56 Pamięć RAM : 16 GB pamięci RAM

: 16 GB pamięci RAM Dysk twardy : 45 GB miejsca na dysku twardym

: 45 GB miejsca na dysku twardym Sieć : szerokopasmowe połączenie internetowe

: szerokopasmowe połączenie internetowe Karta dźwiękowa : kompatybilna z DirectX

: kompatybilna z DirectX Wymaga systemu zgodnego z DirectX 12

Uwaga: obecnie obsługiwane są tylko procesory Intel/AMD.

Zobacz także: Darmowe gry z Epic Games Store do pobrania już dziś