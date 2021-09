Call of Duty Vanguard - już dziś pokaz z rozgrywki multiplayer. Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać

Już dziś odbędzie się obszerny pokaz z rozgrywki Call of Duty Vanguard w trybie multiplayer.

fot. Activision

Call of Duty Vanguard to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych premier drugiej połowy tego roku. Activision i studio Sledgehammer Games doskonale zdają sobie z tego sprawę dlatego też regularnie otrzymujemy nowe informacje na temat produkcji. Już dzisiaj możemy liczyć na obszerny gameplay z trybu sieciowego CoD Vanguard.

Gdzie i kiedy oglądać stream z Call of Duty Vanguard? Transmisja odbędzie się już dziś (7 września) o godzinie 19:00 czasu polskiego. Całość będziecie mogli obejrzeć poniżej lub na oficjalnym kanale serii w serwisie YouTube.

Zobacz również:

Wiemy, że tryb sieciowy w CoD Vanguard zaoferuje nam ponad 20 map już w dniu premiery, nowe tryby rozgrywki oraz sezonowe aktywności. Do gry powróci również tryb zombie, po raz kolejny przygotowany przez studio Treyarch. Wiemy już także, kiedy odbędą się beta testy Call of Duty Vanguard. Jeśli chcecie wypróbować grę przed premierą to zaznaczcie w swoich kalendarzach następujące daty:

10 - 12 września – otwarta beta na PlayStation

16 - 20 września – otwarta beta na wszystkich platformach (tylko dla nabywców gry w przedsprzedaży)

18 - 20 września - otwarta beta na wszystkich platformach (dostępna dla wszystkich graczy)

Premiera Call of Duty Vanguard odbędzie się 5 listopada na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X oraz Xbox Series S.

