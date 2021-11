Call of Duty Vanguard na Steam - czy gra jest dostępna na platformie Valve?

Premiera Call of Duty Vanguard już jutro. Sprawdź, czy w najnowszą odsłonę serii zagrasz na platformie Steam.

Najnowsza odsłona serii Call of Duty - Vanguard, trafi do sprzedaży już jutro - 5 listopada. Produkcja studia Sledgehammer Games zadebiutuje na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC. Wielu graczy zadaje sobie pytanie czy na pecetach możliwy będzie zakup gry w najpopularniejszym sklepie z grami - Steam.

Call of Duty Vangarud na Steam - czy gra jest dostępna na platformie Valve?

Choć Steam, a tym samym Valve, przez wiele lat było domem serii Call of Duty, to od jakiegoś czasu Activision silnie promuje platformę Battle.net, która kiedyś głównie kojarzona była z grami studia Blizzard. Obecnie jest to również jedyne miejsce, w którym gracze mogą zakupić i cieszyć się rozgrywką w kolejne odsłony z serii Call of Duty. Nie inaczej jest w przypadku Vanguard.

Zobacz również:

Najnowsza część cyklu jest dostępna wyłącznie na platformie Battle.net i nie ma najmniejszych szans, aby Call of Duty Vanguard trafiło na Steam. Co więcej, Vanguard jest dostępny na PC jedynie w formie cyfrowej, którą dostaniecie tylko w Battle.net.

Zobacz również: Recenzja Forza Horizon 5. Raj dla fanów motorsportu