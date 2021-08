Call of Duty: Vanguard na pierwszym materiale. Zobacz wideo

Activision rozesłało do graczy pierwszy materiał promujący Call of Duty: Vanguard.

Activision rozpoczęło akcję promocyjną nadchodzącego Call of Duty: Vanguard. Deweloper rozesłał do graczy związanych z marką pierwszą zajawkę. Całość trwa tylko pięć sekund, jednak potwierdza klimat, z jakim będziemy mieć do czynienia podczas rozgrywki.

Jeden z graczy odkrył pewien ciekawy szczegół. W czwartej sekundzie możemy przez chwilę zauważyć podniszczoną tabliczkę z napisem "Merville". Być może poznaliśmy jedną z lokacji. Podczas II wojny światowej, w czerwcu 1944 roku, w ramach operacji Tonga, żołnierze mieli za zadanie zniszczyć baterię artyleryjską w miejscowości Merville.

Looks like this is what its hinting at pic.twitter.com/9F5rPINeTh — Estian (@ww2_estian) August 13, 2021

Zajawka zdaje się potwierdzać wczorajsze przecieki dotyczące Call of Duty: Vanguard. Według nich akcja gry będzie się toczyć tuż po zakończeniu II wojny światowej. Głównym antagonistą ma być Heinrich Müller, szef gestapo.

Deweloper opublikował także na swoim koncie na Twitterze fragment zwiastuna w formie mema. Wszystko w odpowiedzi na falę przecieków związanych z grą.

W najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych informacji z obozu Activision na temat gry. O wszystkim będziemy informować na bieżąco.

