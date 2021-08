Call of Duty: Vanguard - oficjalny pokaz jeszcze w tym tygodniu!

W ostatnich dniach bardzo dużo mówiło się na temat najnowszej gry z serii Call of Duty. W tej chwili już możemy przestać używać słowa plotka i przeciek, ponieważ jeszcze w tym tygodniu Call of Duty: Vanguard zostanie oficjalnie zapowiedziane.

Informacja na temat eventu pojawiła się na PS Store. Wydarzenie, podczas którego Vanguard zostanie ujawniony odbędzie się w najbliższy czwartek, 19 sierpnia o 19:30 czasu polskiego.

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn