Call of Duty: Vanguard otrzymało znakomity zwiastun premierowy

fot. Activision

Jedna z najbardziej oczekiwanych gier roku - Call of Duty: Vanguard, już jutro będzie dostępna dla wszystkich graczy. Activision i studio Sledgehammer Games postanowili podgrzać atmosferę przed debiutem gry i właśnie zaprezentowali najnowszy zwiastun produkcji. Co ciekawe, tym razem skupia on się przede wszystkim na historii, która połączy ze sobą wydarzenia z Vanguard i ciągle rozwijanej fabuły CoD: Warzone.

Kolejną ciekawostką jest fakt, że zaprezentowany materiał został określony mianem "części pierwszej". Możemy zatem śmiało założyć, że niebawem otrzymamy kolejny znakomity zwiastun w uniwersum Call of Duty. Warto również zauważyć, że tytuł filmu "Pacyfik" nawiązuje bezpośrednio do nowego rozdziału w historii Call of Duty Warzone. Popularne battle royale opuszcza Werdańsk i już na początku grudnia otrzyma zupełnie nową mapę o nazwie "Caldera".

