Call of Duty: Vanguard - pierwsze szczegóły dotyczące gry

Tom Henderson, znany leaker związany z serią CoD ujawnił kilka szczegółów dotyczących zbliżającej się odsłony Call of Duty. Vanguard, bo taki podtytuł otrzyma nowa gra, ma zostać umiejscowiony po II wojnie światowej. Głównym antagonistą będzie Heinrich Müller, szef gestapo. Deweloperzy chcą oddać jak największy realizm historyczny, dlatego też sięgnęli po postać, która rzeczywiście żyła i pełniła to stanowisko do końca II wojny światowej.

Na ujawnionych materiałach możemy zobaczyć także bohaterów, którzy zostali stworzeni na podstawie prawdziwych życiorysów żołnierzy. Nie są to postaci w całości przeniesione z kart historii, jednak możemy mówić o bardzo dużym podobieństwie i inspiracji, którą deweloperzy czerpali z prawdziwych wydarzeń. W Call of Duty: Vanguard zobaczymy bohaterów, którzy zostali stworzeni na podstawie:

Sidney Cornell - amerykański żołnierz, który zgłosił się na ochotnika do wojsk powietrznodesantowych. Jako sierżant brał udział w walkach w pólnocno-zachodniej Europie w latach 1944-1945.

- amerykański żołnierz, który zgłosił się na ochotnika do wojsk powietrznodesantowych. Jako sierżant brał udział w walkach w pólnocno-zachodniej Europie w latach 1944-1945. Vernon L. “Mike” Micheel - pilot służący w marynarce wojennej. Podczas bitwy o Midway zbombardował dwa japońskie lotniskowce.

- pilot służący w marynarce wojennej. Podczas bitwy o Midway zbombardował dwa japońskie lotniskowce. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko - najskuteczniejsza kobieta-snajper w historii. Przypisuje się jej 309 potwierdzonych zabójstw.

- najskuteczniejsza kobieta-snajper w historii. Przypisuje się jej 309 potwierdzonych zabójstw. Charles Hazlitt Upham - dwukrotnie odznaczony Krzyżem Wiktorii nowozelandzki żołnierz. Ordery otrzymał za waleczność na Krecie i w Egipcie.

W trybie sieciowym mamy dostać 24 mapy. Z informacji wynika, że nie wszystkie będą dostępne od razu po premierze.

Gra ma się pojawić na rynku już 5 listopada. Będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Nie jest to w stu procentach potwierdzona informacja. Twórcy niebawem powinni oficjalnie zaprezentować grę i podzielić się wszystkimi detalami.

