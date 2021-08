Call of Duty Vanguard – premiera, cena, edycje, multiplayer. Wszystko co wiemy na temat gry [20.08.2021]

Zapowiedź kolejnej odsłony Call of Duty coraz bliżej. Sprawdź, co już teraz wiemy na temat Call of Duty Vanguard.

Call of Duty Vanguard (źródło: reddit.com)

Już od przynajmniej kilku miesięcy wiemy, że „tradycji stanie się zadość” i również w 2021 roku otrzymamy kolejną odsłonę cyklu Call of Duty. W ostatnich tygodniach na temat nadchodzącej produkcji pojawia się coraz więcej plotek i spekulacji. Zebraliśmy dla was wszystkie informacje (zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne) na temat Call of Duty 2021.

Call of Duty 2021 to Vanguard

Od pierwszych „przecieków” na temat tegorocznej odsłony Call of Duty pojawia się nazwa „Vanguard”. Początkowo sugerowano, że jest to jedynie nazwa kodowa tytułu, jednak coraz więcej wskazuje na to, że jest to faktyczny podtytuł najnowszej części serii FPS-ów. Takiego zdania jest m.in. Tom Henderson, znany i skuteczny leakster, który regularnie dostarcza wiarygodne informacje na temat niezapowiedzianych jeszcze gier. To właśnie on przewidział tytuł i zawartość najnowszej odsłony serii Battlefield – 2042.

Call of Duty Vanguard w realiach II wojny światowej

Call of Duty Vanguard ponownie przeniesie główną serię w realia II wojny światowej. Tym razem jednak wydarzenia z głównej historii zostaną opowiedziane tuż po zakończeniu wojny. fot. Activision

Aktualizacja 16.08.2021

Studio Sledgehammer Games nie ukrywa już, że z rychłą zapowiedzią Call of Duty Vanguard faktycznie jest coś na rzeczy, i opublikowało na Twiterze serię teaserów. Wszystkie materiały potwierdzają wcześniejsze informacje na temat gry odnośnie umiejscowienia tytułu w realiach drugiej wojny światowej.

The latest Call of Duty 2021 teaser video just arrived in our inbox ???? pic.twitter.com/YgBScNUU8G — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 15, 2021

NEW: The latest #Vanguard teaser has arrived, this time delivered to Russian Content Creators.https://t.co/9CPxOHb9oK pic.twitter.com/ooW8wj3mBb — Call of Duty Tracker (@CODTracker) August 14, 2021

To jednak nie wszystkie nowe wieści odnośnie Call of Duty Vanguard. Możemy już być niemal pewni, że pierwsza prezentacja gry odbędzie się w ramach wydarzenia w Call of Duty Warzone. Gracze zauważyli, że finałowy filmik podczas starć w Warzone (gdy zwycięska drużyna ucieka do helikoptera) nieco się zmienił. Obecnie, ostatni członek zespołu, gdy zaczyna wjeżdżać tyrolką do helikoptera zostaje postrzelony i spada na ziemię. Następnie, kamera przesuwa się w kierunku strzelca i widzimy dokładnie, że jest to kobieta w uniformie i z karabinem snajperskim z czasów II wojny światowej.

???? Breaking: The ending of #Warzone games has changed to include a teaser for Call of Duty 2021. ????



Video source: YouTube/AJ21 & Family pic.twitter.com/QfXhMu5qqf — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 13, 2021

Call of Duty Vanguard z pełnoprawną kampanią dla jednego gracza

Tegoroczny CoD nie ma zamiaru rozczarować wieloletnich fanów serii i możemy liczyć na dynamiczną i emocjonującą kampanię dla jednego gracza. Akcja gry toczyć się będzie tuż po zakończeniu II wojny światowej, a głównym przeciwnikiem graczy będzie Heinrich Müller - szef gestapo. Twórcy gry – studio Sledgehammer Games, chcą, aby ich historia była możliwe jak najbardziej wierna historycznie, dlatego też w głównej kampanii spotkamy wiele historycznych postaci. Oprócz wspomnianego Müllera, pojawią się również bohaterowie inspirowani prawdziwymi żołnierzami, w tym m.in.:

Sidney Cornell - amerykański żołnierz, który zgłosił się na ochotnika do wojsk powietrznodesantowych. Jako sierżant brał udział w walkach w pólnocno-zachodniej Europie w latach 1944-1945.

- amerykański żołnierz, który zgłosił się na ochotnika do wojsk powietrznodesantowych. Jako sierżant brał udział w walkach w pólnocno-zachodniej Europie w latach 1944-1945. Vernon L. “Mike” Micheel - pilot służący w marynarce wojennej. Podczas bitwy o Midway zbombardował dwa japońskie lotniskowce.

- pilot służący w marynarce wojennej. Podczas bitwy o Midway zbombardował dwa japońskie lotniskowce. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko - najskuteczniejsza kobieta-snajper w historii. Przypisuje się jej 309 potwierdzonych zabójstw.

- najskuteczniejsza kobieta-snajper w historii. Przypisuje się jej 309 potwierdzonych zabójstw. Charles Hazlitt Upham - dwukrotnie odznaczony Krzyżem Wiktorii nowozelandzki żołnierz. Ordery otrzymał za waleczność na Krecie i w Egipcie.

Możemy być niemal pewni, że historia zostanie również w jakimś stopniu powiązana z wydarzeniami w Call of Duty Warzone. Activision potwierdziło już, że Call of Duty 2021 będzie mocno zintegrowane z Warzone.

Call of Duty 2021 – multiplayer, zombie i inne

Call of Duty to jednak przede wszystkim zmagania sieciowe. Nie inaczej ma być tym razem. Do gry trafią aż 24 mapy. Choć nie ma pewności, że wszystkie będą dostępne już w dniu premiery. W Vanguard nie zabraknie również popularnego i lubianego trybu zombie. Co ciekawe, za jego stworzenie nie będzie jednak odpowiadać studia Sledgehammer Games, a specjaliści od „umarlaków” (i twórcy tego trybu) – studio Treyarch. Ponoć twórcy dzieła szykują dla graczy niespodziankę – czy chodzi o nowy tryb, a może jakieś fundamentalne zmiany w rozgrywce? Tego niestety nie wiemy.

fot. Activision

Call of Duty Vanguard – cena, platformy i edycje

Wbrew wcześniejszym spekulacjom, Call of Duty Vanguard zadebiutuje zarówno na konsolach ósmej, jak i dziewiątej generacji. Oznacza to, że gra będzie dostępna na: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PS5.

Call of Duty Vanguard nie będzie posiadać darmowej aktualizacji z wersji na PS4/Xbox One do PS5/Xbox Series X/S. Gracze otrzymają do wyboru trzy edycje gry, w następujących cenach:

CoD Vanguard - Edycja Standardowa - cena: 289 zł

CoD Vanguard - Zestaw Międzygeneracyjny (która pozwoli grać zarówno na PS4, jak i PS5 oraz Xbox One i Xbox Series X/S) - cena: 349 zł

CoD Vanguard - Edycja Definitywna (oprócz możliwości gry pomiędzy generacjami zapewni również dostęp do beta testów) - cena: 459 zł

Zamówienia pre order na Call Of Duty Vanguard możecie już składać m.in. w PS Store (PS4 / PS5) oraz MS Store (Xbox One / Xbox Series X/S):

Przypominamy, że zamówienie dowolnej wersji cyfrowej Call of Duty Vanguard przed premierą zapewnia wcześniejszy dostęp do otwartej bety.

Call of Duty Vanguard (źródło: reddit.com)

Call of Duty Vanguard – data premiery

Aktualizacja 19.08.2021

Koniec ze spekulacjami i przypuszczeniami, poznaliśmy oficjalną datę premiery Call of Duty Vanguard! Najnowsza odsłona kultowej serii trafi do sprzedaży już 5 listopada 2021 roku. Pojawi się on na niemal wszystkich wiodących platformach, to jest: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PS5.

Daniel Alegre, prezes i dyrektor generalny Activision Blizzard – wydawcy gier z serii Call of Duty, ujawnił, że tegoroczna część serii zadebiutuje pomiędzy październikiem, a grudniem 2021 roku. Niestety, na więcej konkretów w tej sprawie będziemy musieli jeszcze poczekać, ale jak donosi, wspomniany już, Tom Henderson – premiery gry możemy spodziewać się już 5 listopada. To jednak nie wszystko, do pierwszej zapowiedzi tytułu ma dojść już 19 sierpnia.

Nasze zespoły nadal ciężko pracują nad kolejną odsłoną Call of Duty premium, planowaną na czwarty kwartał. Jesteśmy przekonani, że to wydanie będzie niesamowicie dobrze przyjęte - od scenerii, którą nasi fani znają i kochają, po niesamowitą ilość zawartości, w tym obszerny harmonogram operacji na żywo. Poza wprowadzeniem wspaniałego, płynnego doświadczenia dla obecnych i przyszłych graczy konsolowych, skupiamy się na kontynuowaniu integracji Warzone i angażowaniu naszych bezpośrednich relacji z bazą graczy poprzez jeszcze głębszą integrację zawartości pomiędzy płatnym i darmowym doświadczeniem - Daniel Alegre, Activision Blizzard.

Aktualizacja 16.08.2021 - Poznaliśmy datę oficjalnej prezentacji Call of Duty Vanguard

Koniec z domysłami i spekulacjami, oficjalny sklep PlayStation - PS Store, ujawnił datę i miejsce pierwszej prezentacji Call of Duty: Vanguard. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, najnowszą odsłonę cyklu zobaczymy już 19 sierpnia (najbliższy czwartek) o godzinie 19:30 czasu polskiego. Prezentacja tytułu odbędzie się w ramach wydarzenie w grze Call of Duty: Warzone.

(fot. Tom Henderson / Twitter)

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 16, 2021

Aktualizacja 17.08.2021 - Call of Duty Vanguard z datą premiery?!

Niemal codziennie jesteśmy zalewani nowymi informacjami na temat Call of Duty Vanguard. Wiemy już, że prezentacja gry odbędzie się 19 sierpnia, co jednak dalej? ModernWarzone - grupa leaksterów, twierdzi, że dotarła to ważnych informacji odnośnie kolejnych etapów promocji CoD Vanguard, w tym do daty premiery. Na początek (27-29 sierpnia) otrzymamy testy wersji alfa na konsolach PlayStation (najpewniej będą one zamknięte). Następnie od 10 do 12 września trwać będą otwarte beta testy na PlayStation. Tydzień później (16-20 września) do zabawy dołączą posiadacze wszystkich platform. Wreszcie, 5 listopada odbędzie się premiera Call of Duty Vaguard. Na pierwszy oficjalny sezon zmagań w CoD Vanguard będziemy musieli jednak poczekać do 23 listopada. Cały harmonogram związany z grą prezentuje się następująco:

27-29 sierpnia – testy wersji alfa na PlayStation

10-12 września – otwarta beta na PlayStation

16-20 września – otwarta beta na wszystkich platformach

5 listopada – premiera CoD Vanguard

23 listopada – pierwszy sezon CoD Vanguard

Warto tu podkreślić, że powyższe rewelacje pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami (m.in. autorstwa niezawodnego Toma Hendersona), według których premiera Call of Duty Vaguard odbędzie się w listopadzie. Możemy być pewni, że więcej informacji poznamy już w najbliższy czwartek.

Aktualizacja 19.08.2021 - Call of Duty Vanguard z datą premiery i pierwszym oficjalnym zwiastunem

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami doczekaliśmy się dzisiaj oficjalnej prezentacji Call of Duty Vanguard. Co istotne, otrzymaliśmy nie tylko datę premiery, która odbędzie się już 5 listopada, ale również pierwszy trailer produkcji. Potwierdziły się wszystkie nasze wcześniejsze przypuszczenia, co oznacza, że w Vanguard przyjdzie nam wziąć udział w zmaganiach podczas II wojny światowej. W trakcie rozbudowanej kampanii dla jednego gracza weźmiemy udział m.in. w walkach nad Pacyfikiem, w Afryce Północnej czy Stalingradzie.

Oczywiście w Call of Duty Vanguard nie zabraknie również rozbudowanego trybu multiplayer i, uwielbianych przez graczy - zombie. Produkcja Sledgehammer Games trafi na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PS5. Wydawca przygotował dla nas trzy edycje gry: standardową, międzygeneracyjną i definitywną, poznaliśmy także ich ceny, które prezentują się następująco:

Call of Duty Vanguard - Edycja Standardowa - 289 zł

Call of Duty Vanguard - Zestaw Międzygeneracyjny - 349 zł

Call of Duty Vanguard - Edycja Definitywna - 459 zł

Na razie to już wszystko co udało nam się dowiedzieć na temat Call of Duty Vanguard. Możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to od razu damy wam znać.

