Call of Duty Vanguard - twórcy chcą stworzyć trylogię

Twórcy Call of Duty Vanguard mają nadzieję, że uda im się stworzyć trylogię opowiadającą historie głównych bohaterów.

Do premiery Call of Duty Vanguard pozostał już niecały miesiąc. Tym razem twórcy przeniosą nas ponownie do okresu II wojny światowej. Najnowsza strzelanka Sledgehammer Games zapowiada się bardzo obiecująco. Co ciekawe, twórcy nie chcieliby kończyć tej przygody tylko na jednej części.

Podczas swojego wystąpienia na New York Comic Con, Sam Maggs, jedna z autorek scenariusza Call of Duty Vanguard powiedziała, że twórcy chcieli stworzyć postaci, które będą mogły powrócić w kolejnych odsłonach cyklu.

Zobacz również:

Wszystko tak na prawdę zależy od tego, jak Vanguard zostanie przyjęty przez graczy. Jeśli społeczność ciepło przyjmie bohaterów najnowszej odsłony, niewykluczone, ze w przyszłości poznamy kolejne przygody żołnierzy.

Sledgehammer Games nie udostępnia zbyt wielu materiałów na temat Call of Duty Vanguard, jednak z tego co do tej pory mogliśmy zobaczyć, możemy się spodziewać gry z bardzo ciekawą warstwą fabularną w tle.

Zobacz także: CoD Vanguard Zombies - prezentacja trybu już niebawem