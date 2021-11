Call of Duty Vanguard – wymagania, premiera, cena, edycje. Wszystko co wiemy na temat gry [05.11.2021]

Zapowiedź kolejnej odsłony Call of Duty coraz bliżej. Sprawdź, co już teraz wiemy na temat Call of Duty Vanguard.

Call of Duty Vanguard (źródło: reddit.com)

Już od przynajmniej kilku miesięcy wiemy, że „tradycji stanie się zadość” i również w 2021 roku otrzymamy kolejną odsłonę cyklu Call of Duty. W ostatnich tygodniach na temat nadchodzącej produkcji pojawia się coraz więcej plotek i spekulacji. Zebraliśmy dla was wszystkie informacje (zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne) na temat Call of Duty 2021.

Call of Duty 2021 to Vanguard

Od pierwszych „przecieków” na temat tegorocznej odsłony Call of Duty pojawia się nazwa „Vanguard”. Początkowo sugerowano, że jest to jedynie nazwa kodowa tytułu, jednak coraz więcej wskazuje na to, że jest to faktyczny podtytuł najnowszej części serii FPS-ów. Takiego zdania jest m.in. Tom Henderson, znany i skuteczny leakster, który regularnie dostarcza wiarygodne informacje na temat niezapowiedzianych jeszcze gier. To właśnie on przewidział tytuł i zawartość najnowszej odsłony serii Battlefield – 2042.

Call of Duty Vanguard w realiach II wojny światowej

Call of Duty Vanguard ponownie przeniesie główną serię w realia II wojny światowej. Tym razem jednak wydarzenia z głównej historii zostaną opowiedziane tuż po zakończeniu wojny. fot. Activision

Aktualizacja 16.08.2021

Studio Sledgehammer Games nie ukrywa już, że z rychłą zapowiedzią Call of Duty Vanguard faktycznie jest coś na rzeczy, i opublikowało na Twiterze serię teaserów. Wszystkie materiały potwierdzają wcześniejsze informacje na temat gry odnośnie umiejscowienia tytułu w realiach drugiej wojny światowej.

The latest Call of Duty 2021 teaser video just arrived in our inbox ???? pic.twitter.com/YgBScNUU8G — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 15, 2021

NEW: The latest #Vanguard teaser has arrived, this time delivered to Russian Content Creators.https://t.co/9CPxOHb9oK pic.twitter.com/ooW8wj3mBb — Call of Duty Tracker (@CODTracker) August 14, 2021

To jednak nie wszystkie nowe wieści odnośnie Call of Duty Vanguard. Możemy już być niemal pewni, że pierwsza prezentacja gry odbędzie się w ramach wydarzenia w Call of Duty Warzone. Gracze zauważyli, że finałowy filmik podczas starć w Warzone (gdy zwycięska drużyna ucieka do helikoptera) nieco się zmienił. Obecnie, ostatni członek zespołu, gdy zaczyna wjeżdżać tyrolką do helikoptera zostaje postrzelony i spada na ziemię. Następnie, kamera przesuwa się w kierunku strzelca i widzimy dokładnie, że jest to kobieta w uniformie i z karabinem snajperskim z czasów II wojny światowej.

???? Breaking: The ending of #Warzone games has changed to include a teaser for Call of Duty 2021. ????



Video source: YouTube/AJ21 & Family pic.twitter.com/QfXhMu5qqf — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 13, 2021

Call of Duty Vanguard z pełnoprawną kampanią dla jednego gracza

Tegoroczny CoD nie ma zamiaru rozczarować wieloletnich fanów serii i możemy liczyć na dynamiczną i emocjonującą kampanię dla jednego gracza. Akcja gry toczyć się będzie tuż po zakończeniu II wojny światowej, a głównym przeciwnikiem graczy będzie Heinrich Müller - szef gestapo. Twórcy gry – studio Sledgehammer Games, chcą, aby ich historia była możliwe jak najbardziej wierna historycznie, dlatego też w głównej kampanii spotkamy wiele historycznych postaci. Oprócz wspomnianego Müllera, pojawią się również bohaterowie inspirowani prawdziwymi żołnierzami, w tym m.in.:

Sidney Cornell - amerykański żołnierz, który zgłosił się na ochotnika do wojsk powietrznodesantowych. Jako sierżant brał udział w walkach w pólnocno-zachodniej Europie w latach 1944-1945.

- amerykański żołnierz, który zgłosił się na ochotnika do wojsk powietrznodesantowych. Jako sierżant brał udział w walkach w pólnocno-zachodniej Europie w latach 1944-1945. Vernon L. “Mike” Micheel - pilot służący w marynarce wojennej. Podczas bitwy o Midway zbombardował dwa japońskie lotniskowce.

- pilot służący w marynarce wojennej. Podczas bitwy o Midway zbombardował dwa japońskie lotniskowce. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko - najskuteczniejsza kobieta-snajper w historii. Przypisuje się jej 309 potwierdzonych zabójstw.

- najskuteczniejsza kobieta-snajper w historii. Przypisuje się jej 309 potwierdzonych zabójstw. Charles Hazlitt Upham - dwukrotnie odznaczony Krzyżem Wiktorii nowozelandzki żołnierz. Ordery otrzymał za waleczność na Krecie i w Egipcie.

Możemy być niemal pewni, że historia zostanie również w jakimś stopniu powiązana z wydarzeniami w Call of Duty Warzone. Activision potwierdziło już, że Call of Duty 2021 będzie mocno zintegrowane z Warzone.

Call of Duty Vanguard – multiplayer, zombies i inne

Aktualizacja 08.09.2021

Call of Duty to jednak przede wszystkim zmagania sieciowe. Nie inaczej ma być tym razem. Do gry trafią aż 24 mapy z czego 20 będzie dostępnych już w dniu premiery. Każda z dostępnych map charakteryzować się będzie zaawansowanym systemem zniszczeń. Jak twierdzą deweloperzy, spowoduje to, że mapy będą się zmieniać w trakcie rozgrywki i pozwolą na bardziej taktyczne podejście do zmagań.

W Vanguard nie zabraknie również popularnego i lubianego trybu zombie. Co ciekawe, za jego stworzenie nie będzie jednak odpowiadać studio Sledgehammer Games, a specjaliści od „umarlaków” (i twórcy tego trybu) – studio Treyarch. Ponoć ma być to najbardziej rozbudowany rozdział o zombie w historii serii.

fot. Activision

Na co jeszcze możemy liczyć? Przede wszystkim na spore zmiany w samej rozgrywce. Twórcy Vanguard chcą, aby starcia były bardziej realistyczne. W tym celu znacznie usprawniono system osłon, gracze będą mogli teraz płynniej i bardziej instynktownie korzystać z ukształtowania terenu, aby z bezpiecznej pozycji zaatakować przeciwnika.

Oprócz kilka dobrze nam znanych trybów rywalizacji, do gry trafią również trzy zupełnie nowe formy zabawy: tactical, assault i blit. Bez względu na wybrany tryb będziemy mogli zdecydować czy chcemy go rozegrać w stylu tactical, czy może blitz. Dla przykładu, pierwszy z nich sprawi, że w wybranej przez nas rozgrywce będzie mniej graczy co ma automatycznie sprawić, że zmagania będą bardziej taktyczne, a "każdy strzał ma mieć znaczenie". Blitz z kolei to walka na pełną skalę z największą liczbą graczy, gdzie wszędobylski chaos sprawi, że możemy nawet nie zauważyć kto nas pokonał.

Do serii powrócą również operatorzy. Każdy z nich będzie posiadał własną historię, wyjątkowy wygląd, animacje, a nawet umiejętności. Nie zabraknie także rozbudowanego systemu modyfikacji broni. Twórcy pozwolą nam nawet samodzielnie wybrać rodzaj amunicji z jakiej chcemy korzystać.

Sympatycy serii Call of Duty wciąż mogą liczyć na mocną integrację Vanguard z darmowym battle royale - CoD Warzone. Jeszcze w tym roku do tej drugiej produkcji trafi zupełnie nowa mapa - Pacfica, inspirowaną drugą wojną światową. Nie zabraknie również nowych broni i operatorów inspirowanych tamtym okresem.

Call of Duty Vanguard – cena, platformy i edycje

Wbrew wcześniejszym spekulacjom, Call of Duty Vanguard zadebiutuje zarówno na konsolach ósmej, jak i dziewiątej generacji. Oznacza to, że gra będzie dostępna na: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PS5.

Call of Duty Vanguard nie będzie posiadać darmowej aktualizacji z wersji na PS4/Xbox One do PS5/Xbox Series X/S. Gracze otrzymają do wyboru trzy edycje gry, w następujących cenach:

CoD Vanguard - Edycja Standardowa - cena: 289 zł

CoD Vanguard - Zestaw Międzygeneracyjny (która pozwoli grać zarówno na PS4, jak i PS5 oraz Xbox One i Xbox Series X/S) - cena: 349 zł

CoD Vanguard - Edycja Definitywna (oprócz możliwości gry pomiędzy generacjami zapewni również dostęp do beta testów) - cena: 459 zł

Zamówienia pre order na Call Of Duty Vanguard możecie już składać m.in. w PS Store (PS4 / PS5) oraz MS Store (Xbox One / Xbox Series X/S):

Przypominamy, że zamówienie dowolnej wersji cyfrowej Call of Duty Vanguard przed premierą zapewnia wcześniejszy dostęp do otwartej bety.

Poniżej znajdziecie również najlepsze oferty na Call of Duty Vanguard zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej na PS4, PS5, PC, Xbox One i Xbox Series X/S.

Call of Duty: Vanguard na PC

Call of Duty: Vanguard na PC dostępne jest jedynie w wersji cyfrowej. Co więcej, gra będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy Battle.Net. Sympatycy Steam, po raz kolejny muszą "obejść się smakiem".

Call of Duty: Vanguard na PS4

Call of Duty: Vanguard na PS5

Call of Duty: Vanguard na Xbox One

Call of Duty: Vanguard na Xbox Series X/S

Call of Duty Vanguard (źródło: reddit.com)

Call of Duty Vanguard – data premiery

Aktualizacja 19.08.2021

Koniec ze spekulacjami i przypuszczeniami, poznaliśmy oficjalną datę premiery Call of Duty Vanguard! Najnowsza odsłona kultowej serii trafi do sprzedaży już 5 listopada 2021 roku. Pojawi się on na niemal wszystkich wiodących platformach, to jest: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PS5.

Daniel Alegre, prezes i dyrektor generalny Activision Blizzard – wydawcy gier z serii Call of Duty, ujawnił, że tegoroczna część serii zadebiutuje pomiędzy październikiem, a grudniem 2021 roku. Niestety, na więcej konkretów w tej sprawie będziemy musieli jeszcze poczekać, ale jak donosi, wspomniany już, Tom Henderson – premiery gry możemy spodziewać się już 5 listopada. To jednak nie wszystko, do pierwszej zapowiedzi tytułu ma dojść już 19 sierpnia.

Nasze zespoły nadal ciężko pracują nad kolejną odsłoną Call of Duty premium, planowaną na czwarty kwartał. Jesteśmy przekonani, że to wydanie będzie niesamowicie dobrze przyjęte - od scenerii, którą nasi fani znają i kochają, po niesamowitą ilość zawartości, w tym obszerny harmonogram operacji na żywo. Poza wprowadzeniem wspaniałego, płynnego doświadczenia dla obecnych i przyszłych graczy konsolowych, skupiamy się na kontynuowaniu integracji Warzone i angażowaniu naszych bezpośrednich relacji z bazą graczy poprzez jeszcze głębszą integrację zawartości pomiędzy płatnym i darmowym doświadczeniem - Daniel Alegre, Activision Blizzard.

Call of Duty Vanguard - wymagania

Activision i studio Sledgehammer Games ujawnili wreszcie oficjalne wymagania Call of Duty Vanguard na PC, a prezentują się one następująco:

Call of Duty: Vanguard – minimalne wymagania PC:

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i3-4340 lub AMD FX-6300

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 960 lub AMD Radeon RX 470 (2 GB)

RAM: 8 GB

Wolne miejsce na dysku twardym: 36 GB (tylko zombie i multiplayer), dodatkowe 32 GB dla tekstur w wysokiej rozdzielczości

CoD: Vanguard – zalecane wymagania na PC:

OS: Windows 10 (64-bit) lub Windows 11 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD Ryzen 5 1600X

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580 (4 GB)

RAM: 12 GB

Wolne miejsce na dysku twardym: 61 GB, dodatkowe 32 GB dla tekstur w wysokiej rozdzielczości

Call of Duty: Vanguard – wymagania zalecane do rywalizacji:

OS: Windows 10 (64-bit) lub Windows 11 (64-bit);

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 1800X;

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2070 / RTX 3060 Ti lub AMD Radeon RX 5700XT (8 GB);

RAM: 16 GB

Wolne miejsce na dysku twardym: 61 GB, dodatkowe 32 GB dla tekstur w wysokiej rozdzielczości

CoD: Vanguard – wymagania dla ustawień ultra i rozdzielczości 4K:

OS: Windows 10 (64-bit) lub Windows 11 (64-bit)

Procesor: Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 9 3900X

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6800XT (10 GB)

RAM: 16 GB

Wolne miejsce na dysku twardym: 61 GB; dodatkowe 64 GB dla tekstur w wysokiej rozdzielczości

Aktualizacja 16.08.2021 - Poznaliśmy datę oficjalnej prezentacji Call of Duty Vanguard

Koniec z domysłami i spekulacjami, oficjalny sklep PlayStation - PS Store, ujawnił datę i miejsce pierwszej prezentacji Call of Duty: Vanguard. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, najnowszą odsłonę cyklu zobaczymy już 19 sierpnia (najbliższy czwartek) o godzinie 19:30 czasu polskiego. Prezentacja tytułu odbędzie się w ramach wydarzenie w grze Call of Duty: Warzone.

(fot. Tom Henderson / Twitter)

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 16, 2021

Aktualizacja 17.08.2021 - Call of Duty Vanguard z datą premiery?!

Niemal codziennie jesteśmy zalewani nowymi informacjami na temat Call of Duty Vanguard. Wiemy już, że prezentacja gry odbędzie się 19 sierpnia, co jednak dalej? ModernWarzone - grupa leaksterów, twierdzi, że dotarła to ważnych informacji odnośnie kolejnych etapów promocji CoD Vanguard, w tym do daty premiery. Na początek (27-29 sierpnia) otrzymamy testy wersji alfa na konsolach PlayStation (najpewniej będą one zamknięte). Następnie od 10 do 12 września trwać będą otwarte beta testy na PlayStation. Tydzień później (16-20 września) do zabawy dołączą posiadacze wszystkich platform. Wreszcie, 5 listopada odbędzie się premiera Call of Duty Vaguard. Na pierwszy oficjalny sezon zmagań w CoD Vanguard będziemy musieli jednak poczekać do 23 listopada. Cały harmonogram związany z grą prezentuje się następująco:

27-29 sierpnia – testy wersji alfa na PlayStation

10-12 września – otwarta beta na PlayStation

16-20 września – otwarta beta na wszystkich platformach

5 listopada – premiera CoD Vanguard

23 listopada – pierwszy sezon CoD Vanguard

Warto tu podkreślić, że powyższe rewelacje pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami (m.in. autorstwa niezawodnego Toma Hendersona), według których premiera Call of Duty Vaguard odbędzie się w listopadzie. Możemy być pewni, że więcej informacji poznamy już w najbliższy czwartek.

Aktualizacja 19.08.2021 - Call of Duty Vanguard z datą premiery i pierwszym oficjalnym zwiastunem

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami doczekaliśmy się dzisiaj oficjalnej prezentacji Call of Duty Vanguard. Co istotne, otrzymaliśmy nie tylko datę premiery, która odbędzie się już 5 listopada, ale również pierwszy trailer produkcji. Potwierdziły się wszystkie nasze wcześniejsze przypuszczenia, co oznacza, że w Vanguard przyjdzie nam wziąć udział w zmaganiach podczas II wojny światowej. W trakcie rozbudowanej kampanii dla jednego gracza weźmiemy udział m.in. w walkach nad Pacyfikiem, w Afryce Północnej czy Stalingradzie.

Oczywiście w Call of Duty Vanguard nie zabraknie również rozbudowanego trybu multiplayer i, uwielbianych przez graczy - zombie. Produkcja Sledgehammer Games trafi na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PS5. Wydawca przygotował dla nas trzy edycje gry: standardową, międzygeneracyjną i definitywną, poznaliśmy także ich ceny, które prezentują się następująco:

Call of Duty Vanguard - Edycja Standardowa - 289 zł

Call of Duty Vanguard - Zestaw Międzygeneracyjny - 349 zł

Call of Duty Vanguard - Edycja Definitywna - 459 zł

Aktualizacja 24.08.2021 - Poznaliśmy datę startu alfa testów Call of Duty Vanguard

Studio Sledgehammer Games i Activison ogłosili, że w dniach 27 - 29 sierpnia odbędą się alfa testy Call of Duty Vanguard. Co więcej, będą one dostępne dla wszystkich chętnych. Niestety, dotyczy to tylko posiadaczy konsol Sony - PlayStation 4 i PS5. Gracze będą mogli wypróbować zupełnie nowy tryb gry, który jest wariacją na temat Battle Royale. "Champion Hill" ("Wzgórze Mistrzów"), bo o nim mowa, skupia się na drużynowych starciach 2 vs 2, 3 vs 3 i 4 vs 4 zawodników. Podczas zabawy możliwe będzie zbieranie gotówki, którą wydamy na liczne ulepszenia i dodatki. Ostatnia pozostała przy życiu drużyna wygrywa. Podczas testów alfa udostępnione zostaną cztery zróżnicowane i "interaktywne" mapy: Airstrip, Courtyard, Trainyard i Market.

Klienta z grą możecie już pobierać ze sklepu PlayStation Store.

Call of Duty Vanguard na pierwszym oficjalnym gameplay'u z kampanii dla jednego gracza

Podczas wydarzenia Gamescom Opening Night Live zaprezentowano nowy gameplay z Call of Duty Vanguard. Na blisko 10 minutowym materiale z fragmentami rozgrywki możemy zobaczyć etap, w którym to jedna z głównych bohaterek produkcji - Polina Petrova, walczy na ulicach Stalingradu. Jako iż obraz jest wart więcej niż 1000 słów, to zapraszamy was do oglądania.

Call of Duty Vanguard pokaże pełen potencjał konsoli PlayStation 5. Gra będzie działać nawet w 120 klatkach na sekundę

Już dziś rozpoczną się alfa testy Call of Duty Vanguard na konsolach PlayStation 4 i PS5. Posiadacze najnowszych konsol Sony (a przy tym najdroższych monitorów/telewizorów) będą mogli sprawdzić jak gra sprawuje się w 120 klatkach na sekundę. Jak donosi serwis CharlieIntel, Vanguard już podczas pierwszych testów pozwoli na komfortową zabawę w 120 FPS-ach. Oczywiście gra będzie wspierać również rozdzielczość 4K (choć już oczywiście nie w 120 FPS). Gracze otrzymają możliwość konfiguracji swoich ustawień i samodzielnie wybranie - jakość detali czy płynność rozgrywki. Choć nie zostało to jeszcze potwierdzone, to możemy śmiało założyć, iż również posiadacze konsol Xbox Series X będą mogli cieszyć się podobnym komfortem zabawy.

Call of Duty Vanguard otrzyma komiks

Mieszanie ze sobą poszczególnych mediów nie jest już dla nikogo wielkim zaskoczeniem. Nasz rodzimy Wiedźmin rozpoczął karierę jako seria powieści, a następnie trafił do kategorii "gry wideo". Pogromca potworów jest także obecny w telewizji czy licznych komiksach. Szczególnie te ostatnie są w ostatnim czasie wyjątkowo chętnie wykorzystywane przez twórców gier do promocji swoich dzieł. Przedstawiciele studia Sledgehammer Games zaprezentowali podczas wydarzenia New York Comic Con, komiks Call of Duty Vanguard. Zdaniem twórców pozwoli on nam na lepsze poznanie bohaterów, którzy pojawią się w głównej kampanii w grze.

Komiksy pozwolą nam głębiej odkryć, kim są nasi bohaterowie. W grze chodzi o akcję, ale komiksy dają nam spokojniejszą przestrzeń, w której możemy skupić się bardziej na emocjach i na zrozumieniu kim są ci ludzie, tak aby czytelnik mógł nawiązać z nimi prawdziwą więź zanim jeszcze włączy grę. Oczywiście, nie musisz czytać komiksów przed rozpoczęciem gry, ale jeśli jesteś osobą, która zawsze chce wiedzieć więcej o swoich grywalnych postaciach, to te komiksy są zdecydowanie dla Ciebie - Sledgehammer Games.

Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentuje się komiks pod względem artystycznym, to twórcy zaprezentowali również kilka przykładowych kadrów.

Call of Duty Vanguard na nowy zwiastunie fabularnym

Do premiery najnowszej odsłony serii Call of Duty pozostał już niecały miesiąc. Nic zatem dziwnego, że Activision i studio Sledgehammer Games przystępują do intensywnej promocji tytułu. Zaledwie wczoraj informowaliśmy was o nadchodzącym komiksie, a już dzisiaj możemy podziwiać najnowszy zwiastun produkcji. Opublikowany materiał skupia się na warstwie fabularnej gry, trailer przedstawia nam m.in. głównych bohaterów Vanguard i ogólny rozwój fabuły.

Tryb Zombies w Call of Duty Vanguard z datą premiery

Wiemy już, że w Call of Duty Vanguard nie zabraknie trybu kooperacyjnego - Zombies. Twórcy gry do tej pory byli jednak oszczędni w prezentowaniu nam treści z trybu, sugerując jedynie, że możemy liczyć na małą rewolucję. Jeśli zombies, to wasz ulubiony sposób zabawy w grach z serii Call of Duty, to mamy dla was dobrą wiadomość. Już dzisiaj (14 października) o godzinie 17:00 czasu polskiego otrzymamy pierwszą oficjalną prezentację trybu Zombies. Z całą pewnością możemy liczyć nie tylko na zwiastun, ale również pokaz rozgrywki i nowości.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że choć nad Call of Duty Vanguard pracuje Sledgehammer Games, to za tryb Zombies w całości odpowiada studio Treyarch, czyli "ojcowie" zombie w całej historii Call of Duty.

fot. Activision

Transmisję "na żywo" z pokazu Call of Duty Vanguard Zombies możecie śledzić m.in. na oficjalnym kanale serii w serwisie YouTube.

Call of Duty Vanguard Zombies na pierwszym zwiastunie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, otrzymaliśmy pierwszy zwiastun Call of Duty Vanguard Zombies. Oprócz tego poznaliśmy również sporo nowych informacji na temat kooperacyjnego trybu z CoD Vanguard. Przede wszystkim do dyspozycji graczy oddane zostaną nowe postacie, które będą mogły korzystać z niespotykanych dotąd umiejętności. Na naszej drodze oprócz standardowych zombie staną również nowe potwory. Możemy liczyć także na zupełnie nową historię osadzoną w dobrze znanej fanom serii sadze "Dark Aether".

Oprócz samego trailera otrzymaliśmy również obszerny materiał z fragmentami rozgrywki i wypowiedziami twórców na temat nadchodzącego trybu zombies.

Call of Duty Vanguard na zwiastunie premierowym

Na temat tegorocznej odsłony serii Call of Duty wiemy już niemal wszystko. Teraz pozostaje nam już tylko wyczekiwać premiery gry, która odbędzie się już 5 listopada. Czas oczekiwania starają nam się umilić sami twórcy, którzy właśnie opublikowali najnowszy, premierowy zwiastun Call of Duty Vanguard.

Call of Duty Vanguard z dodatkowymi funkcjami na PlayStation 5. Wiemy ile gra zajmie miejsca na naszych dyskach.

Do premiery tegorocznej odsłony serii Call of Duty pozostały już niespełna dwa tygodnia. W oczekiwaniu na jej debiut, twórcy podzielili się z nami kilkoma nowymi informacjami na jej temat. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że posiadacze PlayStation 5 będą mogli liczyć na dodatkowe, unikalne funkcje. Chris Fowler - jeden z projektantów gry Call of Duty Vanguard, zdradził, że gra będzie w wyjątkowy sposób wykorzystywać adaptacyjne spusty kontrolera PS5. Okazuje się, że twórcy chcą, aby symulowały one ciężar spustu prawdziwej broni. Oznacza to, że oddanie strzału z każdej broni w CoD: Vanguard będzie wymagało od gracza innego poziomu nacisku spustu kontrolera. To samo dotyczyć będzie spustu L2, który przywołuje lunetę broni. Co więcej, Fowler zdradził, że dodatki do broni również wpłyną na reakcję kontrolera. Jeśli nowy system nie przypadnie wam do gustu, to nie ma powodu do obaw. Wszystkie dodatkowe funkcje kontrolera DualSense będzie można wyłączyć w opcjach gry.

Dowiedzieliśmy się również, ile miejsca na naszych dyskach zajmie Call of Duty Vanguard. Choć producent nie ujawnił jeszcze dokładnych danych, to potwierdził, że gra w wersji na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X będzie od 30 do nawet 50% mniejsza w porównaniu do starszych odsłon serii. Oznacza to, że, przynajmniej w dniu premiery, nie będziemy musieli martwić się o naszą przestrzeń dyskową. Warto tu przypomnieć, że Call of Duty Black Ops Cold War już w dniu debiutu "ważyło" około 150 GB.

Call of Duty Vanguard na zwiastunie premierowym

Dziś premiera Call of Duty Vanguard, takie wydarzenie nie mogło obyć się bez zwiastuna premierowego. Tym razem jednak studio Sledgehammer Games zamiast na akcję stawiają na klimat i historię. Co więcej, opublikowany materiał wprowadzi również graczy w nowe wydarzenia związane z połączeniem Vanguard z Call of Duty Warzone.

Na razie to już wszystko co udało nam się dowiedzieć na temat Call of Duty Vanguard. Możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to od razu damy wam znać.

