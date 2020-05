Call of Duty: WWII od jutra za darmo na PlayStation 4

Sony złamało wieloletnią tradycję i nieco z wyprzedzeniem ujawniło, co gracze otrzymają w czerwcowym PS Plus. Dzisiejsze ogłoszenie jest niecodzienne jeszcze pod kilkoma względami. Po pierwsze, Call of Duty: WWII będzie dostępne za darmo dla posiadaczy PlayStation 4 już jutro. Po drugie, w oficjalnym komunikacie Sony potwierdziło, że jest to dopiero początek i kolejnych informacji na temat gier z czerwcowego PlayStation Plus możemy spodziewać się w kolejnych dniach.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.



We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq