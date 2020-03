Call of Duty: Warzone - 15 milionów graczy w cztery dni!

Activision Blizzard ma ogromne powody do zadowolenia. Najnowsza odsłona popularnej serii cieszy się rekordowym zainteresowaniem.

Call of Duty: Warzone to gra z gatunku battle royale. Jak podaje producent, w ciągu zaledwie czterech dni swoje siły na polu walki przetestowało ponad 15 milionów osób z całego świata. Z pewnością jednym z kluczowych elementów tego sukcesu jest fakt, że tytuł ten został udostępniony za darmo, a cały czas na serwerach siedzą tysiące osób, dzięki czemu łatwo znaleźć chętnych do wspólnej zabawy. Activision Blizzard z pewnością zdawało sobie sprawę, że darmowy Call of Duty przyciągnie rzeszę graczy - i nie pomyliło się w swoich założeniach. A że premiera zbiegła się z okresem spowodowanej koronawirusem kwarantanny, to tylko zwiększyło liczbę chętnych do przetestowania tego tytułu w praktyce.

Każdy tytuł z s serii Call of Duty sprzedaje się doskonale, a sukces produkcji takich, jak Fortnite czy Apex Legends pokazał, że gracze kochają battle royale. Połączenie tego gatunku z CoD-em nie mogło po prostu skończyć się inaczej. W tej chwili Fortnite ma bazę 250 milionów aktywnych graczy, zaś Apex Legends - około 80 milionów. Ich wydawcy (odpowiednio: Epic Games i Respawn) czerpią kolosalne profity z transakcji w grze, odblokowujących nowe przedmioty, bonusy czy dodatkowe opcje personalizacji awatara. Czy jesteśmy zatem świadkiem narodzin nowego, potężnego gracza w segmencie battle royale? Prawdopodobnie.

Źródło: PcMag