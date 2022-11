Call of Duty Warzone 2.0 - 5 zmian, o których musisz wiedzieć zanim zagrasz

Nowa wersja Call of Duty Warzone będzie się różniła pod kilkoma względami od poprzedniczki. Przedstawiamy kilka rzeczy, o których musisz pamiętać przed premierą gry.

Call of Duty Warzone 2 zadebiutuje już jutro. 16 listopada odbędzie się światowa premiera nowej wersji niezwykle popularnej, darmowej strzelanki. W tym wypadku twórcy bardzo mocno łączą ze sobą dwa tytuły, wspomniany wcześniej Warzone 2.0 oraz wydane niedawno Call of Duty Modern Warfare 2.

W najnowszej odsłonie sieciowej strzelanki pojawi się kilka zmian i nowości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Nowa mapa

Verdańsk i Caldera przechodzą już do historii. Teraz przychodzi czas na Al-Mazrah. Są to pustynne tereny, na których znajdziemy większe i mniejsze miasta oraz różnorodne zabudowania. Łącznie mamy mieć do dyspozycji 18 wewnętrznych lokacji. Dodatkowo, przez całą długość mapy płynie rzeka. Twórcy zapewniają, że jest to największa mapa stworzona przez Infinity Ward.

Call of Duty (fot. Activision Blizzard)

Zmiany w Gułagu

Po śmierci w Call of Duty Warzone mogliśmy trafić do Gułagu i w walce 1 na 1 zdobyć możliwość powrotu na pole walki. Tym razem zmierzymy się w drużynach 2 na 2 z losowo dobranym sojusznikiem. Czat zbliżeniowy pozwoli nam na obranie odpowiedniej taktyki. W walce na wielopoziomowej arenie wezmą udział także boty. Co ważne, nie będziemy musieli pokonać przeciwników, aby zwyciężyć. Wystarczy, że zabijemy strażnika i zabierzemy mu klucz do wyjścia.

Tryb trzecioosobowy

Seria Call of Duty to zdecydowanie jeden z najlepszych cykli gier FPS. Twórcy postanowili do Warzone 2 oraz Modern Warfare 2 dodać tryb trzecioosobowy, gdzie kamera ustawiona jest za plecami naszego operatora. Oczywiście taka możliwość będzie dostępna tylko w odpowiedniej sekcji. Inni gracze w takim wypadku także będą obserwować akcję z tej perspektywy.

Call of Duty Modern Warfare 2 - tryb trzecioosobowy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Krąg burzy

Zmian w Warzone 2 doczeka się także krąg burzy. Do tej pory był on tylko jeden i z czasem zmniejszał się ściągając wszystkich graczy to jednego miejsca. Tym razem, w początkowych fazach meczu będą mogły pojawić się nawet 4 bezpieczne strefy. Dzięki temu rozgrywka jeszcze bardziej nabierze rumieńców, ponieważ będziemy mogli toczyć mniejsze mikrobitwy i dopiero później, kiedy pojawi się jeden krąg, stanąć do ostatecznego wyzwania pokonania innych graczy.

Call of Duty (fot. Activision Blizzard)

Tryb DMZ

DMZ to całkowicie nowy, darmowyh tryb, jaki pojawi się w Warzone 2 i nie będzie to battle royale. Na całej mapie poza graczami pojawią się także boty. Ich działania w dużej mierze będą zależały od tego, co robią prawdziwi gracze. Będziemy mogli walczyć otwarcie, po cichu, lub po prostu eksplorować mapę. Jack O’Hara, Game Director Call of Duty Warzone 2 powiedział:

[DMZ - dop. red.] Rozgrywa się na całej mapie, a SI zajmuje duże fragmenty mapy i są to śmiertelnie niebezpieczni przeciwnicy, którzy budzą szacunek. Musisz na nich uważać. Patrolują obszary, zajmują Twierdze i będą się wzmacniać w oparciu o działania gracza. Możesz działać głośno lub po cichu. Możesz polować na innych graczy lub całkowicie ich unikać. Możesz też po prostu zdecydować „Hej, zbadam sekrety Al Mazrah i zobaczę, co tam jest".