Call of Duty: Warzone 2.0 - kiedy wystartują serwery, ile waży patch?

Już dziś premiera długo wyczekiwanej produkcji - Call of Duty Warzone 2.0. Sprawdźcie, kiedy wystartują serwery i będziecie mogli ruszyć do boju.

Spis treści

Na ten dzień czekały miliony graczy, którzy na co dzień zagrywali się do tej pory w niezwykle popularny battle royale - Call of Duty: Warzone. Premiera drugiej odsłony (a w zasadzie ogromnej aktualizacji) gry już dzisiaj. Jak się najlepiej do niej przygotować? Kiedy dokładnie ruszą serwery? Ile danych musicie pobrać? Na te, i kilka innych pytań postaramy się odpowiedzieć.

O której wystartują serwery Call of Duty: Warzone 2.0? Od kiedy będzie można grać?

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że serwery Call of Duty: Warzone 2 zostaną uruchomione już dziś (16 listopada) dokładnie o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Zobacz również:

Ile "waży" Call of Duty Warzone 2? Ile danych muszę pobrać, aby zagrać w dniu premiery?

Jeśli chcecie dzisiaj zagrać w Call of Duty: Warzone 2.0, to już teraz powinniście ściągać grę na wybraną przez siebie platformę (PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PlayStation 5) bowiem tzw. pre-load "waży" aż 125 GB. Do tego śmiało możemy założyć, że po uruchomieniu serwerów czeka na nas aktualizacja premierowa. Nieco inaczej wygląda to w przypadku posiadaczy Call of Duty: Modern Warfare 2, w ich przypadku dostępna jest już specjalna aktualizacja z Warzone 2.0, której rozmiar to już "tylko" 70 GB.

Warzone 2.0 to w zasadzie zupełnie nowa gra (fot. Activision)

Czy Call of Duty: Warzone 2.0 jest za darmo?

Tak, nowa wersja Call of Duty: Warzone wciąż będzie grą darmową, jednak podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, posiadacze płatnych odsłon Call of Duty, w tym wypadku - Modern Warfare 2, mogą liczyć na dodatkowe bonusy i "pełnię doświadczeń".

Co nowego w Warzone 2?

Call of Duty: Warzone 2.0 to w zasadzie zupełnie nowa gra, oparta jedynie na schematach poprzedniej wersji. Na graczy czeka zupełnie nowa mapa, tryb, bronie i mnóstwo większy i mniejszych zmian. Zmienił się również silnik graficzny, co sprawia, że Warzone 2 wygląda znacznie lepiej od poprzednika.