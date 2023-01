Call of Duty Warzone 2 i Modern Warfare 2 - 2 sezon. Co nowego w grze?

Już wkrótce w Call of Duty Warzone 2 i Modern Warfare 2 rozpocznie sie 2 sezon rozgrywek. Czego możemy się spodzeiwać?

Sezon 2 w Call of Duty Modern Warfare 2 i Warzone 2 zadebiutuje 15 lutego 2023 roku. Producenci podzielili się już kilkoma informacjami na temat zmian i nowości, jakich możemy spodziewać się na polu bitwy. Jakich zmian doczeka się najlepsza strzelanka 2022 roku? Przedstawiamy najciekawsze z nich.

Multiplayer

Bardzo ciekawych zmian doczeka się tryb multiplayer w Call of Duty Modern Warfare 2. Po pierwsze, otrzymamy usprawniony i unowocześniony system okluzji dźwięku. Do tej pory pozostawał on wyłączony. Ucieszą się także osoby, które skarżyły się na zbyt długi czas pojawiania się kolejnych atutów. Tyczy się to przede wszystkim Ducha. W 2 sezonie, bonusowy atut pojawi się 50 % szybciej, natomiast ostateczny 25 % szybciej.

W nadchodzącym sezonie w wersji Multiplayer pojawi się także 5 nowych broni. Co więcej te, które są dostępne aktualnie, zostaną dodatkowo zbalansowane. Do gry powróci także tryb Hardcore, który zastąpi obecny Tier 1.

I co najważniejsze, nareszcie ruszą rozgrywki rankingowe. Na szczegóły musimy jeszcze jednak poczekać.

Battle Royale

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy tęsknią za starym Gułagiem. Już w tej chwili twórcy wrócili do rozgrywek 1 vs 1, jednak w 2 sezonie pojawi się nowa mapa, stworzona specjalnie dla tego trybu. Co więcej, za zwycięstwo otrzymamy sporą ilość gotówki. Pieniądze znajdziemy również w formie łupów dostępnych na mapie. Dzięki temu będziemy mogli szybciej stanąć na nogi.

Zmian doczeka się także ekonomia gry. Szalejąca inflacja zdaje się także dotknąć Call of Duty. Twórcy zdecydowali się na zwiększenie ilości gotówki dostępnej jako łupy. Najniższa fartość stosów gotówki to 800 dolarów. Zwiększy się także ilość pieniędzy, które zdobywamy podczas rozgrywki i eksploracji mapy. Ilość pieniędzy zmniejszy się jednak za wykonane kontrakty.

Twórcy zdecydowali się także na stworzenie bardziej sprawiedliwych warunków, poprzez wprowadzenie takich samych, 3-płytowych kamizelek,z którymi zaczynał będzie każdy gracz. Wyeliminuje to przewagę niektórych osób na początku rozgrywki.

DMZ

DMZ to zupełnie nowy tryb, jaki pojawił się w Call of Duty. Zmian doczeka się przede wszystkim balans rozgrywki oraz kwestie dotyczące SI. Poprawione będą typy przeciwników, ich ilość, agresja i celność. Rozgrywka nadal będzie wymagająca, jednak już nie przytłaczająca, jak się do tej pory zdarzało. W celu usprawnienia rozgrywki, poprawione będą także punty zrzutu. Unikniemy już sytuacji, w którym nasz oddział poajwia się w odosobnionym miejscu z dala od zasobów.

Twórcy zadbają także o nowe misje oraz lokacje dla trybu DMZ. Dzięki temu możemy liczyć na całkowicie nowe doświadczenie.

Aktualnie poznaliśmy tylko szczątkowe i ogólne informacje na temat tego, co czeka nas w 2 sezonie Call of Duty Warzone 2 i Modern Warfare 2. Na szczegóły musimy jeszcze jednak poczekać.