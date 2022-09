Call of Duty Warzone 2 - kiedy premiera, wymagania, trailer. Co wiemy o grze?

Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat gry Call of Duty Warzone 2.

Call of Duty Warzone to jedna z najpopularniejszych gier, jeśli mówimy o strzelankach, a szczególnie tych spod znaku battle royal. Infinity Ward stworzyło świetny tytuł, który już wkrótce doczeka się kontynuacji. W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat gry.

Call of Duty Warzone 2 - data premiery i platformy

Call of Duty Warzone 2 zadebiutuje na rynku 16 listopada tego roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5.

Call of Duty Warzone 2 - cena

Podobnie jak w przypadku pierwszej części, Call of Duty Warzone 2 będzie dostępne całkowicie za darmo. Co więcej, bardzo możliwe, że gra do działania nie będzie wymagała członkostwa PS Plus oraz Xbox Live Gold na konsolach. W grze oczywiście będą płatne dodatki dla chętnych w postaci battle passa.

Call of Duty Warzone 2 - mapa

W Call of Duty Warzone 2 czeka nas całkowicie nowa mapa. Nie trafimy już do Verdańska czy Caldery, ale do Al Mazrah. Są to pustynne tereny, na których znajdziemy różnorodne zabudowania, w tym kilka mniejszych i większych miast. Łącznie czeka na nas 18 wewnętrznych lokacji. Przez całą długość mapy płynie także rzeka. Zgodnie z zapowiedziami twórców, jest to największa mapa battle royal stworzona kiedykolwiek przez Infinity Ward.

Call of Duty Warzone 2 (fot. Infinity Ward)

Call of Duty Warzone 2 - rozgrywka

Ciężko w tej chwili stwierdzić, czy w przypadku rozgrywki w Call of Duty Warzone 2 można mówić o rewolucji, jednak szykuje się bardzo duży rozwój w porównaniu do pierwszej części. Twórcy dodali kilka mechanik, które mogą sprawić, że kilkuset godzinny trening w Warzone nie do końca przeniesie się do nowej rozgrywki. Teraz już nie tylko mapę będziemy przemierzać pieszo, w pojazdach czy helikopterach i samolotach. Twórcy dodali możliwość pływania i walki pod wodą. Co ważne, balistyka będzie się różniła w zależności od tego, na jakiej głębokości się znajdziemy. Będziemy mogli także m.in. czepiać się murków, co też wpłynie mocno na rozgrywkę, a szczególnie na ataki z zaskoczenia.

Call of Duty Warzone 2 (fot. Infinity Ward)

Call of Duty Warzone 2 - tryb trzecioosobowy

Call of Duty Warzone jest jedną z najlepszych gier FPS i jest to niezaprzeczalny fakt. Twórcy postanowili jednak pójść krok dalej i w 2 części wprowadzona zostanie możliwość gry z kamerą umieszczoną za plecami bohatera. Oczywiście nie miałoby to sensu, aby mieszać oba tryby, dlatego też ten wariant będzie zaopatrzony w osobny matchmaking.

Call of Duty Warzone 2 - pojazdy

W Call of Duty Warzone 2 nie mogłoby zabraknąć pojazdów. Twórcy wprowadzą do gry kilkanaście ich nowych rodzajów. Co więcej, fizyka prowadzenia będzie się zmieniała w zależności od stanu naszego środka transportu. Tak też przeciwnicy będą mogli przestrzelić nam opony co wpłynie na model i komfort jazdy. Inaczej będą działały także materiały wybuchowe. Zniszczenia będą zależeć np. od masy pojazdu. Co ciekawe, samochody, czołgi czy pojazdy opancerzone będą miały ograniczoną ilość paliwa. Będziemy mogli je uzupełniać na stacjach benzynowych. Tutaj też naprawimy zniszczone opony.

Call of Duty Warzone 2 (fot. Infinity Ward)

Call of Duty Warzone 2 - Gułag

Prawdziwych zmian w Warzone 2 doczeka się Gułag. Ponownie, kiedy zginiemy we wczesnej fazie gry, trafimy do miejsca, w którym będziemy mogli zmyć gorycz porażki i dowieść, że zasługujemy na powrót. Tym razem jednak będziemy walczyć w drużynach 2 na 2 z losowym sojusznikiem. Czat zbliżeniowy pozwoli nam się komunikować, aby ustalić odpowiednią taktykę. Co więcej, na wielopoziomowej arenie znajdą się także boty. Dostaniemy też możliwość wydostania się bez pokonania przeciwników. Wystarczy, że zabijemy strażnika i odbierzemy klucz do wyjścia.

Call of Duty Warzone 2 (fot. Infinity Ward)

Call of Duty Warzone 2 - krąg burzy

Dużych zmian w Warzone 2 doczeka się także krąg burzy. W pierwszej części, bezpieczny obszar zmniejszał się stopniowo tak samo dla wszystkich graczy. Teraz jednak w początkowych fazach gry będzie się mogło pojawiać nawet do 4 bezpiecznych stref, dzięki czemu będziemy mogli toczyć mikrobitwy. Dopiero w dalszej części rozgrywki dostępna będzie jedna, wspólna bezpieczna strefa.

Call of Duty Warzone 2 (fot. Infinity Ward)

Call of Duty Warzone 2 - wymagania sprzętowe

Minimalne

System - Windows 10 64-bit

- Windows 10 64-bit Procesor - Intel Core i5-3570 / AMD Ryzen 5 1600X

- Intel Core i5-3570 / AMD Ryzen 5 1600X RAM - 8 GB

- 8 GB Karta graficzna - Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470

- Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 Miejsce na dysku - 25 GB

Rekomendowane

System - Windows 10 64-bit

- Windows 10 64-bit Procesor - Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 7 1800X

- Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 7 1800X RAM - 16 GB

- 16 GB Karta graficzna - Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

- Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Miejsce na dysku - 25 GB

