Call of Duty Warzone 2 powstaje i trafi na PS5. Znany leaker tłumaczy [PLOTKA]

Dużo się mówiło w ostatnim czasie o przyszłości gier z serii Call of Duty na konsolach Sony po tym, jak pojawiła się informacja o przejęciu Activision-Blizzard przez Microsoft. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Phil Spencer, szef marki Xbox, który powiedział wprost, że zamierza honorować wszystkie umowy Activision Blizzard.

Dziennikarz redakcji Bloomberg po rozmowie z osobami znającymi kulisy rozmów Activision i Sony twierdzi, że w najbliższych latach dostaniemy trzy gry z serii Call of Duty, które pojawią się na konsoli PlayStation. Konkretnie chodzi o Call of Duty Modern Warfare 2, które powinno pojawić się jeszcze w tym roku, Call of Duty tworzone przez Treyarch z premierą w 2023 oraz Call of Duty Warzone 2, które także ma pojawić się w przyszłym roku.

Tom Henderson, znany leaker na swoim Twitterze odpowiedział na sporo pytań dotyczących całej sytuacji. Twierdzi m.in. że Warzone 2 nie będzie miało nic wspólnego z grą, która aktualnie jest na rynku. Ma to być całkowicie nowa produkcja, przeznaczona jedynie na PC oraz konsole nowej generacji.

Warzone 2 is literally that... Warzone 2.



Current gen and PC only... No past weapon integrations etc.



A completely new game for the better hardware.