Call of Duty Warzone 2 - prezentacja nowej gry już dzisiaj. Poznaliśmy pierwsze szczegóły

Już dzisiaj najprawdopodobniej zobaczymy pierwszy pokaz Call of Duty Warzone 2 - nowego battle royale.

O Call of Duty Warzone 2 po raz pierwszy usłyszeliśmy w zeszłym miesiącu. Pierwsze informacje o nowym battle royale przekazali nam doświadczeni dziennikarze branżowi Tom Henderson i Jason Schreier. Niejednokrotnie udowodnili oni już, że mają dostęp do wiarygodnych źródeł, a przedstawiane przez nich informacje zazwyczaj znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zapowiedź Warzone 2 wydawała się jednak wyjątkowo mało prawdopodobna, szczególnie, że jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy usłyszeć od deweloperów i wydawcy CoD: Warzone, że jest to gra "na lata" i ma być spoiwem łączącym kolejne, coroczne, wydania oryginalnej serii Call of Duty. Okazuje się jednak, że Activision, być może wskutek chłodnego przyjęcia Call of Duty: Vanguard oraz zmian w Warzone (Pacific), zdecydowało się na istotne zmiany w swoim planie wydawniczym.

Jak po raz kolejny donosi Tom Henderson, Call of Duty Warzone 2 jest już pewne. Przedstawiciele Activision mieli nawet już skontaktować się z najważniejszymi graczami, youtuberami i influencerami, aby poinformować ich o nowej produkcji. Dziennikarz zdradził również, że Warzone 2 powstaje "od podstaw", ponoć jednym z powodów tej decyzji były wady i problemy pierwszej części, których, pomimo starań, nie udało się usunąć do dzisiaj.

Activision has just confirmed Warzone 2 is official in a call with content creators. pic.twitter.com/7q4lkrWmHD — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022

Prezentacja Call of Duty Warzone 2 ma odbyć się już dzisiaj o godzinie 19:00 czasu polskiego. Jak twierdzi Henderson, to premiery gry dojdzie jeszcze w tym roku. Nowy tytuł będzie ściśle powiązany z Call of Duty: Modern Warfare 2, czyli tegoroczną pełnoprawną odsłoną serii. Niestety, nie wiemy jeszcze czy możemy liczyć na równoległą premierą obu gier.

"Warzone 2 will come with Modern Warfare 2"



But it's unclear if that means day 1 as it wasn't specified. pic.twitter.com/ddjebnbPt1 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022

Według wcześniejszych informacji, pomimo przejęcia Activision przez Microsoft, Call of Duty Warzone 2 trafi nie tylko na PC i konsole Xbox, ale również na PlayStation.

