Call of Duty: Warzone 2 - wymagania sprzętowe na PC. Czy twój sprzęt to udźwignie?

Przedstawiamy wymagania sprzętowe, jakie musi spełnić twój PC, abyś mógł cieszyć się komfortową rozgrywką w Call of Duty: Warzone 2.

Za nami już premiera ciepło przyjętego Call of Duty: Modern Warfare 2. Pora zatem na kolejny rozdział tegorocznej przygody z popularną serią strzelanek. Już w najbliższą środę – 16 listopada, odbędzie się premiera Call of Duty: Warzone 2 (a w zasadzie 2.0), czyli zupełnie nowej, zbudowanej od podstaw wersji popularnego Battle Royale. Gracze mogą liczyć na nową mapę, tryb i mnóstwo mniejszych i większych nowości i poprawek. Sporo zmieni się również pod względem audio-wizualnym, bowiem Warzone 2 zaoferuje nam nowy silnik graficzny (ten sam, który napędza Modern Warfare 2). Wszystko to sprawia, że zmienią się również wymagania sprzętowe gry w wersji na PC. Jeśli zastanawiacie się, czy wasz PC sprosta wymaganiom Call of Duty: Warzone 2, to specjalnie dla was przygotowaliśmy dokładne zestawienie wymagań sprzętowych gry.

Minimalne wymagania sprzętowe Call of Duty: Warzone 2 na PC

Minimalne wymagania, które pozwolą wam na uruchomienie Warzone 2.0.

System: Windows 10 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i3-6100 lub AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 lub AMD Radeon RX 470 (co najmniej 2GB VRAM)

RAM: 8GB RAM

Miejsce na dysku: co najmniej 125GB

Rekomendowane wymagania sprzętowe Call of Duty: Warzone 2 na PC

Spełnienie poniższych wymagań pozwoli na komfortową rozgrywkę w 60 kl./s i z "wysokimi" ustawieniami graficznymi.

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i5-6600K/Intel Core i7-4770 lub AMD Ryzen 5 1400

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580 (co najmniej 4GB VRAM)

RAM: 12GB RAM

Miejsce na dysku: co najmniej 125GB

Call of Duty: Warzone 2 - wymagania sprzętowe na PC (wysoka liczba FPS)

Poniższe wymagania muszą spełnić PC-ty, których właściciele chcą uzyskać ultra płynną rozgrywkę.

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 1800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060Ti lub AMD Radeon RX 5700XT (co najmniej 8GB VRAM)

RAM: 16GB RAM

Miejsce na dysku: co najmniej 125GB

Ultra wymagania sprzętowe Call of Duty: Warzone 2

Spełnienie tych wymagań pozwoli wam uruchomić Call of Duty: Warzone 2 w jakości "ultra", rozdzielczości 4K i z wysoką liczbą kl./s.

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 9 3900X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6800 XT (co najmniej 10GB VRAM)

RAM: 16GB RAM

Miejsce na dysku: co najmniej 125GB

Call of Duty: Warzone 2 zadebiutuje również na konsolach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PS5. Tego samego dnia co premiera Warzone 2.0 wystartuje pierwszy sezon w Modern Warfare 2.