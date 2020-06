Call of Duty: Warzone – 200 osobowe tryby mogą trafić do gry już niebawem

Gracze Call of Duty: Warzone mogą się spodziewać w nadchodzących tygodniach kolejnych nowości, w tym trybów 200-osobowych.

Choć czwarty sezon dopiero co wystartował w grach Call of Duty: Modern Warfare i CoD: Warzone, to Infinty Ward nie spoczywa na laurach i już szykuje dla nas kolejne nowości.

Obecnie w Warzone może się bawić jednocześnie maksymalnie 150 graczy. Co ciekawe, już w okolicach premiery gry twórcy zapowiadali, że testowali kilka trybów, w których udział mogłoby wziąć nawet 200 uczestników. Co więcej, Patrick Kelly – jeden z liderów Infinty Ward, stwierdził wówczas, że ostatecznie, tryby te zawitają do gry. Coraz więcej wskazuje na to, że właśnie nadeszła na to pora.

Użytkownik Twittera – DissolvexD, podzielił się zrzutami ekranu z Call of Duty: Warzone. Na jednym z nich widać wyraźnie, że playlista gry niedługo wzbogaci się o takie tryby jak: BR 200, Plunder 200 i BR Juggernaut. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że ten ostatni został już wcześniej potwierdzony oficjalnie przez przedstawicieli Infinty Ward i ma trafić do gry jeszcze w czwartym sezonie.

Call of Duty: Warzone - nowe tryby: Plunder 200, BR 200, BR Juggernaut (z lewej)

Oznaczać to może, że również tryby 200 osobowe trafią do Call of Duty: Warzone już w nadchodzących tygodniach.

