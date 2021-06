Call of Duty Warzone - 4 sezon przynosi rewolucję na PS5

Firma Raven Software potwierdziła, że wraz z rozpoczęciem 4 sezonu w Call of Duty Warzone, najnowsza aktualizacja dodaje obsługę 120 Hz dla konsoli PlayStation 5. Funkcja była dostępna już wcześniej dla Xbox Series X, i wymaga HDMI 2.1. Do instalacji pliku z aktualizacją potrzebne jest 11 GB wolnego miejsca na dysku.

PS5 - Here's the settings we have enabled in the System Settings for 120Hz in #Warzone.



Settings -> Screen & Video -> Enable 120Hz -> Automatic.



Settings -> Saved Data and Game/App Settings -> Game Presets -> Performance Mode selected pic.twitter.com/t1b4o4lCop