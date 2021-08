Call of Duty Warzone - 5 sezon. Czego możemy się spodziewać

Niebawem rozpocznie się piąty sezon w grach Call of Duty Warzone i Cold War. Czego możemy się po nim spodziewać?

Za nieco ponad tydzień rozpocznie się piąty sezon w grach Call of Duty Warzone oraz Cold War. W sieci pojawiają się już pierwsze przecieki mówiące o tym, jakich nowości możemy się spodziewać.

Oficjalna data startu piątego sezonu Call of Duty Warzone i Cold War nie została jeszcze ujawniona przez Raven Software ani Treyarch Studio. Jest jedna wielce prawdopodobne, że nastąpi to 12 sierpnia. Fani gier mogą się spodziewać nowych przedmiotów kosmetycznych, ale nie tylko.

Wyciek, który pojawił się na Reddicie ujawnił okładkę piątego sezonu Call of Duty Warzone i Cold War. CallofDutyLeakz udostępniło ją także na swoim koncie na Twitterze.

????LEAKED SEASON 5 ART????



This has leaked over on Reddit apparently, can't confirm it's legitimacy.



Retweet before it gets taken down!



— Call Of Duty Leaks (@CallOfDutyLeakz) August 2, 2021

Obraz ujawnia nowego operatora oraz broń, która miałaby się pojawić w grze. Chodzi o Tec-9 SMG, która idealnie pasuje do fabuły Cold War. Została ona wyprodukowana w 1984 roku. Aktualnie to wszystko, co wiadomo na temat piątego sezonu. Zapewne nadchodzące dni będą będą obfitować w nowe doniesienia na temat nowości, jakie zobaczymy za nieco ponad tydzień.

