Call of Duty Warzone - 5 sezon opóźniony

Wszyscy fani Call of Duty z niecierpliwością czekają na start kolejnego sezonu w Warzone oraz Cold War. Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami, miał się rozpocząć już jutro, 12 sierpnia. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z opóźnieniem.

Przepustka bojowa aktualnego sezonu miała się skończyć dzisiaj. Aktualnie data została zmieniona na jutro, czyli 12 sierpnia. Dodatkowo, na stronie Call of Duty wcześniej widniała informacja o starcie piątego sezonu, która wskazywała na czwartek, 12 sierpnia. W tej chwili została ona zastąpiona niejasnym wyrażeniem "Sezon piąty będzie dostępny w tym tygodniu".

It’s unclear yet whether Season 5 of #Warzone has been delayed after the battle pass bad 24 hours of time added to it earlier today.



We will update you if Activision or it’s studios decides to comment on the matter or clear things up.