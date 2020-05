Call of Duty: Warzone - Activision ujawniło plany dotyczące przyszłości gry, powstaną wersje na PS5 i Xbox Series X

Wydawca i twórcy gry ujawnili swoje plany, związane z przyszłością Call of Duty: Warzone. Między innymi możemy być pewni, że produkcja trafi na konsole dziewiątej generacji - PS5 oraz Xbox Series X.

Call of Duty: Warzone nie jest pierwszym "podejściem" do battle royale w historii tej zasłużonej serii FPS-ów, ale z całą pewnością już dzisiaj możemy stwierdzić, że jest najpopularniejszym i najbardziej udanym. Dostrzegli to również włodarze marki Call of Duty - Activision, oraz twórcy gry - Infinity Ward, którzy podzielili się z nami informacjami na temat przyszłości gry.

Taylor Kurosaki - dyrektor kreatywny w Infinity Ward, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził kilka ciekawych informacji na temat przyszłości Call of Duty: Warzone. Okazuje się, że pierwsza w pełni darmowa odsłona serii, zostanie także pierwszą, która będzie rozwijana przez lata. Przyzwyczailiśmy się już, że regularnie, co roku, otrzymujemy kolejną część Call od Duty (podobnie zresztą będzie w 2020 roku). Tym samym, oficjalne wsparcie przechodziło automatycznie na najnowszy tytułu (obecnie jest to Modern Warfare). Schematowi temu nie podda się jednak Call of Duty: Warzone. Jak ujawnił Kurosaki, produkcja jego zespołu będzie "spoiwem dla całej marki" i zaprezentuje zupełnie nowe podejście rozwoju dla całej serii.

Warzone będzie linią łączącą wszystkie różne sub-franczyzy Call of Duty. To będzie naprawdę fajne zobaczyć, jak różne sub-franczyzy pojawiają się i znikają, a Warzone będzie jedyną stałą. - Taylor Kurosaki

Call of Duty: Warzone będzie zatem wspierane i rozwijane przez lata. Nie dziwi nas to specjalnie, biorąc pod uwagę ogromną popularność produkcji. Ambitne plany zespołu Infinity Ward sięgają poza obecną generację, pan Kurosaki potwierdził również, że produkcja z całą pewnością trafi na konsole dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X.

Naszym planem jest, wspieranie Warzone przez dłuższy czas, więc jak tylko nowe systemy będą dostępne, jestem pewien, że będziemy je wspierać. - Taylor Kurosaki

Takie podejście do Warzone ucieszy fanów produkcji, którzy mogą być pewni, że twórcy nie zapomną o nich przez lata. Przy okazji, warto przypomnieć, że niedawno na serwery gry trafiła sporych rozmiarów aktualizacja (szczególnie na konsolach), która wprowadziła do gry m.in., nowe, kontrowersyjne kontrakty.

źródło: vg247.com