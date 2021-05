Call of Duty Warzone - John Rambo dołączy do rozgrywki?

Oficjalny profil Call of Duty na Twitterze zamieścił wczoraj pewien interesujący raport z jednej z rozgrywek. Dane z raportu sugerują, że do rozgrywki wkrótce dołączy pewna dobrze znana fanom kina akcji postać.

Sama grafika opublikowana na Twitterze pokazuje nam statystyki gracza SURVIVORJOHN#1009062. Musimy przyznać, że są one imponujące, jednak fani gry oraz serii filmów poświęconych Johnowi Rambo błyskawicznie rozszyfrowali przedstawione na niej dane. Świetny rekord 5 wygranych w 5 meczach to pięć filmów akcji, 7 godzin rozgrywki odpowiada łącznemu czasowi trwania całej serii. Imponująco wygląda także liczba zabójstw: 552, czyli dokładnie tyle, ilu dokonał sam John Rambo. Przypadek?

Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF — Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2021

Oczywiście na ten moment są to jedynie przypuszczenia. Czy faktycznie chodzi o słynną postać graną przez Sylvestra Stallone'a? Przesłanek, żeby tak twierdzić jest przynajmniej kilka. Niedawno rozpoczęty trzeci sezon rozgrywki Call of Duty Warzone przeniósł nas do lat 80., czyli lat, w których premierę miały trzy pierwsze części filmów o Rambo. Sama postać w ostatnim czasie pojawiła się także w innych grach, jak choćby Mortal Kombat 11.

Jeżeli John Rambo faktycznie pojawi się w Warzone, będzie on pierwszą postacią spoza świata Call of Duty. Wydaje się, że potwierdzenia takich informacji możemy spodziewać się niedługo. Jednak, skoro przenosimy się do lat 80. i otrzymamy postać graną przez Sylvestra Stallone, dlaczego twórcy z czasem nie mieliby dodać kolejnych kultowych dla tego okresu bohaterów kina akcji?