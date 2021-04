Call of Duty Warzone - Sezon 3. Pełna lista zmian i nowości

Activision ujawniło właśnie, co czeka na graczy Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War w sezonie 3. Szykuje się rewolucja.

Już jutro o godzinie 21:00 odbędzie się wielkie wydarzenie w Call of Duty Warzone. Będzie to finał sezonu 2 i koniec Werdańska, jakiego znamy. Chcąc pokonać plagę zombie, gracze będą zmuszeni odpalić bomby atomowe i zrównać wszystko z ziemią. Wkrótce po tych wydarzeniach wystartuje trzeci sezon rozgrywek w Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War. Activision może nieco przedwcześnie, ale ujawniło już co nas czeka w nadchodzących miesiącach.

Call of Duty Warzone sezon 3 - data rozpoczęcia i "waga" patcha

Sezon 3 oficjalnie wystartuje 22 kwietnia, jednak odpowiednie aktualizacje do gier Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War będzie można pobrać już wcześniej. Patch z nowościami będzie różnił się rozmiarem w zależności od wybranej platformy. Poniżej możecie sprawdzić, ile dokładnie sezon 3 zajmie na waszych dyskach.

Black Ops Cold War:

PlayStation 5: 12,3 GB

PlayStation 4: 8,1 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 11,6 GB

Xbox One: 8,3 GB

PC: 13,1 GB

Warzone:

PlayStation 5: 25,6 GB

PlayStation 4: 25,6 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 25,9 GB

Xbox One: 25,9 GB

PC: 25,2 GB

Call of Duty Warzone sezon 3 - nowe wydarzenie "Polowanie na Adlera"

Wraz ze startem sezonu 3 gracze będą mogli wziąć udział w nowym, ograniczonym czasowo wydarzeniu - "Polowanie na Adlera" (oryg. Hunt for Adler). Naszym zadaniem będzie będzie ustalenie miejsca pobytu Adlera, a dokonamy tego poprzez wykonywanie unikalnych wyzwań w grze (dotyczy to zarówno posiadaczy Black Ops Cold War, jak i Warzone). Na graczy czekają m.in. nowe skórki broni, a po ukończeniu pełnego zestawu wyzwań w Black Ops Cold War lub Warzone, odblokujesz ekskluzywną skórkę Adlera do wykorzystania w obu grach. To na start, a co dalej?

Call of Duty Warzone sezon 3 - trzech nowych operatorów

Trzeci sezon w Call of Duty Warzone wprowadzi do zabawy trzech nowych operatorów:

Wraith : Była specjalistka norweskich służb wywiadowczych (i agent Perseusa). Wraith będzie dostępna w pierwszym tygodniu nowego sezonu, pojawi się ona na poziomie zerowym nowej przepustki bojowej.

: Była specjalistka norweskich służb wywiadowczych (i agent Perseusa). Wraith będzie dostępna w pierwszym tygodniu nowego sezonu, pojawi się ona na poziomie zerowym nowej przepustki bojowej. Roman "Knight" Gray : Knight to irlandzki operator i agent M16, który pojawi się w połowie sezonu. Będzie on dostępny tylko w ramach oddzielnego DLC.

: Knight to irlandzki operator i agent M16, który pojawi się w połowie sezonu. Będzie on dostępny tylko w ramach oddzielnego DLC. Antonov: Antonov to były zabójca, który wstąpił do wojska zamiast odsiadywać przedłużony wyrok za swoje zbrodnie. Nieufny wobec Układu Warszawskiego ze względu na swoją kryminalną przeszłość, otrzymuje zadania, których nikt inny nie chce: rozbrajanie bomb i prace z materiałami wybuchowymi. Będzie on dostępny tylko w ramach oddzielnego DLC.

Call of Duty Warzone sezon 3 - sześć nowych broni

W najbliższych miesiącach gracze Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War będą mogli wypróbować w boju aż 6 nowych broni:

PPSh-41: Pistolet maszynowy (tydzień premierowy) - PPSh-41 będzie dostępny w Black Ops Cold War i Warzone na poziomie 15 z Przepustki Bojowej Sezonu Trzeciego.

(tydzień premierowy) - PPSh-41 będzie dostępny w Black Ops Cold War i Warzone na poziomie 15 z Przepustki Bojowej Sezonu Trzeciego. Swiss K31: Karabin snajperski (tydzień premierowy) - Precyzyjny i potężny, Swiss K31 to karabin snajperski, który wykorzystacie zarówno w Black Ops Cold War, jak i Warzone.

(tydzień premierowy) - Precyzyjny i potężny, Swiss K31 to karabin snajperski, który wykorzystacie zarówno w Black Ops Cold War, jak i Warzone. Nóż Balistyczny : broń do walki wręcz (tydzień premierowy) - dostępny w Black Ops Cold War na starcie sezonu trzeciego oraz w Warzone w połowie sezonu.

: broń do walki wręcz (tydzień premierowy) - dostępny w Black Ops Cold War na starcie sezonu trzeciego oraz w Warzone w połowie sezonu. CARV.2: Karabin taktyczny (w trakcie sezonu) - Charakteryzuje się umiarkowaną siłą ognia, solidną kontrolą odrzutu i dużą ilością amunicji. CARV.2 najlepiej sprawdza się w starciach na średnim i długim dystansie.

(w trakcie sezonu) - Charakteryzuje się umiarkowaną siłą ognia, solidną kontrolą odrzutu i dużą ilością amunicji. CARV.2 najlepiej sprawdza się w starciach na średnim i długim dystansie. AMP63: Pistolet (w trakcie sezonu) - W pełni automatyczny pistolet. Zabójczy na krótkim dystansie.

(w trakcie sezonu) - W pełni automatyczny pistolet. Zabójczy na krótkim dystansie. Kij baseballowy: broń do walki wręcz (w trakcie sezonu) - kij baseballowy, klasyka w najlepszym wydaniu.

Nóż Balistyczny, CARV.2, AMP63 i kij baseballowy możecie zdobyć podczas sezonu 3 na jeden z dwóch sposobów: kończąc wyzwanie w grze, aby otrzymać darmową wersję podstawową lub nabyć pakiet ze schematem, gdy ten pojawi się w sklepie.

Oczywiście to nie wszystkie zmiany, które przyniesie ze sobą sezon 3 w Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War. Możemy liczyć na pomniejsze poprawki, kolejne aktualizacje balansujące rozgrywkę oraz nowe mapy do trybów sieciowych Black Ops Cold War. Pełną listę zmian i szczegółów znajdziecie na oficjalnej stronie serii.

