Call of Duty Warzone - Sezon 4. Lista zmian i nowości

Pojawiły się informacje, jakie zmiany oraz nowości czekają nas w czwartym sezonie Call of Duty Warzone oraz Black Ops.

W odróżnieniu od poprzedniego wydarzenia kończącego, które doprowadziło do wielkiego bombardowania i wyczyszczenia mapy, start czwartego sezonu będzie nieco spokojniejszy. Wciąż jest jednak na co czekać, ponieważ zostaną wprowadzone nowe bronie, mapy, operatorzy a także tryby gry do zabawy wieloosobowej.

Call of Duty Warzone sezon 4 - data rozpoczęcia oraz wielkość patcha

Oficjalny start 3 sezonu będzie miał miejsce 17 czerwca. Paczki plików do pobrania będą oczywiście udostępnione wcześniej. Dla Black Ops (16.06 o godzinie 7:00) a dla Warzone (17.06 o godzinie 7:00). Dla każdej z platform, waga pliku będzie inna. Sprawdź ile wolnego miejsca na dysku potrzebujesz do pobrania aktualizacji.

Black Ops Cold War:

PlayStation 5: 30 GB

PlayStation 4: 15,5 GB

Xbox Series S/ Xbox Series X: 31 GB

Xbox One: 17,7 GB

PC: 21,6 GB (bez HD Pack), 30,7 GB (z HD Pack)

W przypadku PC należy zapewnić 60,6-92,1 GB dodatkowego miejsca na dysku dla kopiowania. Jest to tylko dodatkowe miejsce, zwalniane po zakończeniu procesu instalacji.

Warzone:

PlayStation 5: 11 GB

PlayStation 4: 11 GB

Xbox Series S/ Xbox Series X: 11,2 GB

Xbox One: 11,2 GB

PC: 12,3 GB

W przypadku PC należy zapewnić 27,1-28,3 GB dodatkowego miejsca na dysku dla kopiowania. Jest to tylko dodatkowe miejsce, zwalniane po zakończeniu procesu instalacji.

Call of Duty Warzone sezon 4 - nowe wydarzenie "Ground Fall"

Warzone (źródło: Activision)

Po starcie 4 sezonu, będzie można wziąć udział w ograniczonym czasowo wydarzeniu "Ground Fall". Na Verdańsk spadnie z nieba kilka satelit. Zadaniem graczy będzie zbadanie miejsc katastrofy, oraz zabezpieczenie łącz satelitarnych. W nagrodę można otrzymać dodatkowe emblematy wizytówki oraz ozdoby na broń. Za ukończenie wszystkich wyzwań, gracze dostaną dostęp do schematu epickiej broni dodatkowej. Wydarzenie będzie dostępne zarówno w Cold War jak i w Warzone.

Call of Duty Warzone sezon 4 - dwa nowe tryby gry

W 4 sezonie Warzone, zostaną wprowadzone dwa nowe tryby gry:

Verdańsk: Odrodzenie mini - lobby zmniejszone do 44 graczy, specjalne skrzynki z zaopatrzeniem, licznik czasu odrodzenia, bez Gułagu.

- lobby zmniejszone do 44 graczy, specjalne skrzynki z zaopatrzeniem, licznik czasu odrodzenia, bez Gułagu. Ładunek - pierwszy w historii Warzone tryb gry z celami. Gracze muszą eskortować karawany przez różne punkty kontrolne na mapie.

Call of Duty Warzone sezon 4 - trzech nowych operatorów

Warzone (źródło: Activision)

W 4 sezonie Warzone, dostaniemy do dyspozycji 3 nowych operatorów.

Szakal - pochodzący z RPA, brutalny przywódca najemników. Infiltrował stację naziemną CIA w imieniu Perseusza. Będzie dostępny od początku nowego sezonu.

- pochodzący z RPA, brutalny przywódca najemników. Infiltrował stację naziemną CIA w imieniu Perseusza. Będzie dostępny od początku nowego sezonu. Salah - członek kierowanej przez CIA eskadry, który badał miejsce katastrofy algierskiego satelity. Pojawi się w grze w trakcie trwania 4 sezonu.

- członek kierowanej przez CIA eskadry, który badał miejsce katastrofy algierskiego satelity. Pojawi się w grze w trakcie trwania 4 sezonu. Weaver - urodzony w ZSRR i wychowany w Ameryce, oficer tajnej służby CIA. Poświęcenie zmusza go do powrotu na pole walki nawet po utracie lewego oka. Dostępny w trakcie trwania 4 sezonu.

Call of Duty Warzone sezon 4 - pięć nowych broni

Warzone (źródło: Activision)

W czwartym sezonie Warzone oraz Cold War pojawi się pięć nowych broni.

MG 82 - karabin maszynowy (tydzień premierowy) - w pełni automatyczny, lekki karabin maszynowy. Charakteryzuje się poprawioną szybkością celowania, umiarkowanym odrzutem oraz obrażeniami. Posiada zwiększoną pojemność amunicji. Dostępny na 15 poziomie przepustki bojowej 4 sezonu.

(tydzień premierowy) - w pełni automatyczny, lekki karabin maszynowy. Charakteryzuje się poprawioną szybkością celowania, umiarkowanym odrzutem oraz obrażeniami. Posiada zwiększoną pojemność amunicji. Dostępny na 15 poziomie przepustki bojowej 4 sezonu. C58 - karabin szturmowy (tydzień premierowy) - automatyczny karabin szturmowy. Zadaje duże obrażenia z bliskiej odległości. Dostępny na 31 poziomie przepustki bojowej 4 sezonu.

(tydzień premierowy) - automatyczny karabin szturmowy. Zadaje duże obrażenia z bliskiej odległości. Dostępny na 31 poziomie przepustki bojowej 4 sezonu. Pistolet do gwoździ (tydzień premierowy) - wolno strzelająca broń, zadająca bardzo duże obrażenia z bliskiej odległości. Pociski wystrzeliwane są przy użyciu sprężonego powietrza.

(tydzień premierowy) - wolno strzelająca broń, zadająca bardzo duże obrażenia z bliskiej odległości. Pociski wystrzeliwane są przy użyciu sprężonego powietrza. OTs 9 - pistolet (w trakcie sezonu) - szybki i zadający duże obrażenia. Niestety magazynek mieści tylko 20 pocisków. Świetnie sprawdzi się w pojedynkach 1 na 1.

(w trakcie sezonu) - szybki i zadający duże obrażenia. Niestety magazynek mieści tylko 20 pocisków. Świetnie sprawdzi się w pojedynkach 1 na 1. Buława (w trakcie sezonu) - ręczna broń obuchowa, przywodząca na myśl wyposażenie średniowiecznych rycerzy. Zadaje duże obrażenia w starciu bezpośrednim.

Pistolet do gwoździ oraz buławę możecie zdobyć podczas sezonu 4 na jeden z dwóch sposobów: kończąc wyzwanie w grze, aby otrzymać darmową wersję podstawową lub nabyć pakiet ze schematem, gdy ten pojawi się w sklepie.

Warzone (źródło: Activision)

Kolejne nowości pojawią się zapewne w trakcie trwania 4 sezonu. Pełna lista zmian znajduje się na oficjalnej stronie serii.

