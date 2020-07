Call of Duty Warzone - Sezon 5 z datą premiery. Mamy pierwszy zwiastun

Activision ujawniło dzisiaj datę premiery 5 sezonu Call of Duty Warzone. Oprócz tego zaprezentowano pierwszy zwiastun z nadchodzącymi zmianami.

Sympatycy rywalizacji w przebojowym battle royale od Activision - Call of Duty Warzone, mogą już zacierać ręce. Jak poinformował właśnie wydawca tytułu, już 5 sierpnia (środa) rozpocznie się piąty sezon zmagań. Twórcy gry - studia Infinity Ward i Raven Software, zdecydowali się tym razem na poważne zmiany na mapie gry - Werdańsku.

Call of Duty Warzone sezon 5

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w sezonie 5 możemy spodziewać się przebudowy dużego stadionu piłkarskiego, do którego wnętrz gracze będą się mogli wreszcie dostać. W Werdańsku najprawdopodobniej pojawi się również pociąg wypełniony łupem, który będzie regularnie okrążał mapę gry. Zwiastun prezentuje również jeden z tajnych bunkrów w Warzone i ukrytą w nim bombę nuklearną. Od tygodni spekuluje się, iż bunkry i ich zawartość doprowadzą graczy do odkrycia informacji na temat kolejnej odsłony serii Call of Duty - Black Ops Cold War.

Na co jeszcze możemy liczyć w nadchodzącym sezonie? Do gry zawitają nowi operatorzy z grupy zwanej Shadow Company. Do tej prywatnej korporacji wojskowej należą najlepsi i najbardziej bezwzględni żołnierze, którzy są gotowi podjąć bezpośrednią wojnę z terrorystami i Panem Z. Oprócz tego potwierdzono już dwie nowe bronie - pierwsza z nich to karabin szturmowy AN-94, broń produkcji rosyjskiej (często uznawany za następcę AK-47). Do gry zawita również nowy pistolet maszynowy - B&T APC9, który najprawdopodobniej korzystać będzie z 9 mm pocisków.

Na dokładną listę zmian i nowości, które przyniesie ze sobą sezon 5 do Call of Duty Warzone będziemy musieli, jak zwykle, poczekać do przyszłego tygodnia. Śmiało jednak możemy założyć, że czekają na nas zmiany w balansie broni oraz nowy battle pass.

