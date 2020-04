Call of Duty: Warzone - błąd w grze pozwala uzyskać przewagę na innymi graczami

W Call of Duty: Warzone pojawił się bug, który dotyczy jednej z broni. Sprawia on, że przeciętny dotąd karabin stał się śmiercionośnym narzędziem. Problem w tym, że zdobyć go można tylko za prawdziwą gotówkę

Najnowsze battle royale od Activision - Call of Duty: Warzone, cieszy się niesłabnącą popularnością. Niestety z sukcesem przyszły również liczne kłopoty. Twórcy gry zmagają się z falą oszustów, a na domiar złego w produkcji pojawił się podejrzany błąd.

W Warzone, podobnie jak w wielu innych produkcjach sieciowych, gracze odkryli już najlepsze zestawienia wyposażenia czy najskuteczniejsze bronie. Do tych topowych z całą pewnością nie należy karabin EBR-14, jednak dotyczy to modelu dostępnego za darmo dla wszystkich graczy. W grze jest również dostępny specjalny schemat wyjątkowego modelu EBR-14 o nazwie "Line Breaker", który znacznie zwiększa obrażenia zadawane przez strzał w głowę.

"Line Breaker" jest jednak dostępny tylko i wyłącznie dla posiadaczy płatnej przepustki sezonowej - Battle Pass. Dlatego też pojawiły się liczne obawy, czy nie jest to próba "cichego" wdrożenia systemu "pay to win" w Call of Duty: Warzone. Zdania graczy są jednak podzielone i wielu z nich twierdzi, że to po prostu błąd, który niebawem zostanie naprawiony. Niestety twórcy nie odnieśli się jeszcze do tej sytuacji.

Warto dodać, że w grze występuje znacznie więcej schematów i należy je traktować jako czysto kosmetyczne dodatki, które wpływają głównie na wygląd broni, a nie ich potencjał bitewny. Miejmy nadzieję, że ulepszony EBR-14 "Line Breaker" to tylko błąd i po odpowiedniej aktualizacji wszystko wróci do normy. Możliwe, że nastąpi to już w tym tygodniu, bowiem wraz ze startem trzeciego sezonu w CoD: Modern Warfare, zarówno w MW, jak i Warzone ma się pojawić obszerny patch.

źródło: vg247.com