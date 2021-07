Call of Duty Warzone - cheaty będą dostępne na konsolach

Organizacja Anti-Cheat Police Department opublikowała na swoim Twitterze materiał, który jest trailerem oprogramowania służącego do oszustw w grach. Do tej pory cheaty były dość powszechnym zjawiskiem na PC, jednak teraz sprawa dotyczy także konsol PlayStation oraz Xbox.

Na nagraniu możemy zobaczyć, jak to oprogramowanie działa. Jest tutaj wykorzystana technika uczenia maszynowego. W obrębie czerwonej ramki wykrywany jest kształt wrogów, by następnie skorygować położenie celownika, aby trafić w cel. Większość ustawień możemy dostosować do własnych preferencji, np. wybrać obszar ciała, w który program ma celować.

Ladies and gentlemen, I present you the next generation of cheating now available on console, and has been for a while but lately its been becoming more popular and more of a trend, consoles are no longer a safe space to play your games legit anymore pic.twitter.com/iEQzPVFf1h