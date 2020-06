Call of Duty: Warzone - czwarty sezon już jest i wprowadza tryb 50 vs 50 oraz wiele innych nowości

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami Infinity Ward, na serwery gry Call of Duty: Warzone trafiła dzisiaj aktualizacja rozpoczynająca sezon czwarty.

Chcąc wkroczyć do zabawy musicie najpierw pobrać stosowny patch o "wadze" 32,5GB na PS4 lub 45 GB na PC i Xbox One. Niektórzy posiadacze konsoli Microsoftu mogą być zmuszeni do pobrania nawet 84 GB. Jeśli jednak pojawi się wam taka wartość, to warto wstrzymać się z pobieraniem aktualizacji. Infinity Ward potwierdziło już, że jest to błąd i pracują nad jak najszybszym jego rozwiązaniem.

Co przynosi ze sobą czwarty sezon w Call of Duty: Warzone? Przede wszystkim losowe wydarzenia w trakcie meczów. Mogą się one pojawić w dowolnej rozgrywce bez wcześniejszego powiadomienia. Najczęściej występować one będą w tzw. "mid-game". Co istotne, w danym meczu może wystąpić tylko jeden typ zdarzenia. Infinity Ward przygotowało dla nas na razie 3 takie specjalne wydarzenia - „Jailbreak”, „Fire Sale” i „Supply Chopper”. Pierwsze z nich sprawi, że wszyscy gracze, którzy zginęli od początku rozgrywki zostaną przywróceni do walki. „Fire Sale” natomiast pozwoli graczom dokonywać zakupów w stacjach znacznie taniej (nawet do 80%). Ostatnie z wydarzeń „Supply Chopper” urozmaici rozgrywkę małą dozą PvE. Na mapie pojawi się opancerzony helikopter, po jego zestrzeleniu gracze mogą liczyć na wysokiej jakości sprzęt.

Co jeszcze czeka na graczy w nadchodzącym sezonie Call of Duty: Warzone? Nowy system kontraktów kontrabandy, które po wykonaniu zapewniają nowy schemat. Ich zrealizowanie nie będzie jednak łatwe. Kontrakty kontrabandy mają szansę na pojawienie się po zakończeniu poprzedniego kontraktu. Wówczas trzeba jak najszybciej zdobyć teczkę z kontrabandą i zanieść do wyznaczonego miejsca, gdzie trzeba wezwać helikopter, który zabierze ją z pola bitwy. Problem w tym, że w każdym momencie wykonywania kontraktu inni gracze mogą was zaatakować, przechwycić teczkę i dokończyć kontrakt.

Zadowoleni będą również sympatycy nieskrępowanej rozwałki. Do Warzone zawitał nowy tryb - "Rumble", w którym to dwie drużyny, każda po 50 graczy, stają do rywalizacji. Tryb ten pozwala na szybkie wskrzeszanie oraz wykorzystanie pojazdów i niestandardowego wyposażenia.

Twórcy zadbali również o nowe schematy i nagrody, a także całe mnóstwo mniejszych i większych poprawek. Co ciekawe, wraz z najnowszą aktualizacją nie pojawiły się żadne zmiany balansujące poszczególne bronie.

