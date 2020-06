Call of Duty Warzone - czwarty sezon może zadebiutować w tym tygodniu

Wielce prawdopodobne, że opóźniony, czwarty sezon rozgrywek w Call of Duty Warzone i Modern Warfare wystartuje już w tym tygodniu.

Kolejny sezon rozgrywek w grach z serii Call of Duty: Warzone, Modern Warfare i Mobile, miał zacząć się w ubiegłym tygodniu. Niestety, z powodu wydarzeń, które miały miejsce w USA, Activision zdecydowało się przesunąć jego start. Choć nie podano jeszcze oficjalnie nowej daty debiutu czwartego sezonu w Call of Duty: Warzone i CoD: Modern Warfare, to jak wynika z najnowszych informacji, możemy się spodziewać, że już w najbliższą środę wszystkie nowości trafią na serwery.

Dobrze zorientowany, w sprawach związanych z serią Call of Duty, leakster - Geeky Pastimes, odkrył w plikach gry, że wszelkie wyzwania związane z trzecim sezonem w Modern Warfare i Warzone kończą się 10 czerwca. Może to oznaczać, iż właśnie tego dnia wystartuje opóźniony sezon czwarty.

Przypomnijmy, że z ujawnionych do tej pory informacji, czwarty sezon w Modern Warfare i Warzone wprowadzi do gier m.in.: nowego operatora - kapitana Price'a, nowe bronie, mapy oraz przedmioty do personalizacji. Spekuluje się również, że w trybie battle royale do dyspozycji graczy oddane zostaną czołgi.

Miejmy nadzieję, że powyższe informacje się potwierdzą, a spragnieni nowej zawartości gracze, wreszcie ją otrzymają.

źródło: videogameschronicle.com