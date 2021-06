Call of Duty Warzone - gracze proszą o osłabienie nowej broni

W sieci pojawiają się głosy graczy, którzy proszą dewelopera odpowiedzialnego za Call of Duty Warzone, o obniżenie statystyk jednej z broni dodanej wraz z ostatnią aktualizacją.

Zaledwie kilka dni temu wystartował 4 sezon Call of Duty Warzone, a wraz z nim do gry zostały dodane m.in. nowe bronie. Gracze proszą jednak dewelopera o osłabienie statystyk jednej z nich, ponieważ sieje zbyt duże spustoszenie na terenie Verdańska. Konkretnie chodzi o pistolet na gwoździe. Jest on pozbawiony wszelkich dodatków, ma stosunkowo mały zasięg oraz charakteryzuje się niską szybkostrzelnością, jednak zaledwie cztery dobrze wycelowane pociski, potrafią pozbawić życia nawet najlepiej uzbrojonego przeciwnika. Bardzo dobra mobilność pozwala na szybkie nacieranie na wroga, a że jest on zabójczo skuteczny na krótkim dystansie, została określona jako "broń trolla". Jeden z użytkowników napisał:

To broń trolla przeznaczona wyłącznie do gry w trybie wieloosobowym 6 na 6. W grze Battle Royal, nie ma miejsca na bycie meta SMG. Powinien być osłabiony do punktu, w którym nie nadaje się do użytku jako właściwy pistolet maszynowy.

Jeżeli do tego dojdzie, nie będzie to pierwszy przypadek obniżenia statystyk broni. Podobny los spotkał MG-82, który także okazał się zbyt zabójczy, i w jego przypadku deweloper dość szybko zajął się "naprawą". Jaka przyszłość czeka pistolet na gwoździe w Warzone? Dowiemy się tego zapewne w najbliższym czasie.

Zobacz także: Call of Duty Warzone - zabójcze drzwi pojawiły się w grze