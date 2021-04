Call of Duty Warzone - gracze zmieniają się w zombie

Plaga zombie zaczęła rozprzestrzeniać się wśród graczy Call of Duty Warzone.

W battle royale Call of Duty Warzone trwa właśnie wydarzenie, którego kulminacją będzie wybuch bomby atomowej i wprowadzenie do gry nowej mapy. Zanim to jednak nastąpi, kolejne strefy Werdańska zajmowane są przez zombie. Do tej pory nieumarli głównie utrudniali życie graczom Warzone, teraz jednak plaga zaczęła bezpośrednio wpływać na żywych użytkowników.

Coraz więcej graczy Call of Duty Warzone raportuje, że powrócili z martwych jako zombie. Jak do tego doszło? Większość doniesień jest zgodna - śmierć w zakażonej strefie strefy (oznaczone ikoną jądra atomu) sprawia, że gracze powracają jako nieumarli. W tej formie mogą oni w dalszym ciągu przebywać na mapie gry i polować na pozostałych graczy. Zamiast broni mają oni do swojej dyspozycji wyposażenie podobne do tego z zeszłorocznego wydarzenia z okazji Halloween. Oznacz to, że gracze zombie mają bardzo wysoki skok, mogą wywołać wybuch EMP i rzucić granat gazowy.

Co ciekawe, nawet jako zombie możecie łączyć się w grupy z obecnymi kolegami z drużyny. Jeśli zginiesz jako zombie, twoi partnerzy wciąż mogą przywrócić cię do życia jako normalnego, ludzkiego gracza.

Wielki finał tego sezonu w Call of Duty Warzone został zaplanowany na 21 kwietnia. To właśnie tego dnia w Werdańsku zostaną zdetonowane bomby atomowe, a dzień później rozpocznie się kolejny sezon zmagań. Jak zapowiadają twórcy "w nadchodzącym sezonie wszystko się zmieni".

