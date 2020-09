Call of Duty Warzone już "połatane", pojazdy wróciły do gry

Studio Infinity Ward bardzo szybko poradziło sobie z ostatnim, bardzo poważnym problemem w Call of Duty Warzone - pojazdy powróciły już do Werdańska.

Na początku tego tygodnia informowaliśmy was o poważnym błędzie w Call of Duty Warzone, który powiązany był z pojazdami dostępnymi w grze. Sprawiał on, że gracze mogli bezkarnie opuścić mapę Werdańska, co w konsekwencji prowadziło do przerwania meczu i natychmiastowego zakończenia zabawy dla wszystkich zawodników. Studio Infinity Ward było zmuszone usunąć pojazdy ze swojego battle royale, aby gracze mogli w spokoju oddać się rozgrywce.

Na szczęście, twórcy Warzone bardzo szybko uporali się z awarią i za pośrednictwem Twittera poinformowali, że wraz z najnowszą aktualizacją playlist, do gry powróciły pojazdy.

Chcąc osłodzić nieco ostatnie problemy w Call of Duty Warzone, Infinty Ward udostępniło również nowego operatora - Włocha o pseudonimie Morte. Co ciekawe, postać ta została stworzona na podobieństwo Fabio Rovazzi'ego - włoskiego rapera.

Call of Duty Warzone z nowym operatorem - Morte

Warto przypomnieć, że już dzisiaj sympatycy serii Call of Duty otrzymają pierwsze informacje na temmat trybów sieciowych w najnowszej odsłonie cyklu - Black Ops Cold War.

Zobacz również: Xbox Series S - poznaliśmy specyfikację, datę premiery i cenę w Polsce