Call of Duty: Warzone na PC wymaga teraz weryfikacji poprzez SMS

Activision i studio Infinity Ward wdrożyli właśnie kolejny etap walki z oszustami. Od teraz wszyscy gracze Call of Duty: Warzone na PC muszą dodatkowo weryfikować swoje dane - poprzez SMS-a.

Problem z oszustami rujnującymi zabawę uczciwym graczom ma praktycznie każda produkcja sieciowa. Nie inaczej jest w przypadku Call of Duty: Warzone. Przypomnijmy, że już na początku ubiegłego miesiąca Activision poinformowało, że na dożywotni zakaz zabawy w CoD: Warzone, skazano ponad 50 tysięcy graczy. Następnie, chcąc chronić społeczność gry zdecydowano się na utworzenie "piekielnych lobby", gdzie mieli trafiać oszuści. Niestety, okazuje się, że pomimo usilnych starań twórców cheaterów wciąż nie brakuje. Co gorsza, wielu zbanowanych (nawet dożywotnio) graczy znajduje sposób na powrót do gry.

Infinty Ward ma kolejny pomysł jak oczyścić swoją produkcję z oszustów. Od dzisiaj, każdy gracz, który korzysta z darmowej wersji CoD: Warzone (bez CoD: Modern Warfare), musi korzystać z dodatkowej weryfikacji konta przy każdym logowaniu. Oznacza to, że jeśli chcecie kontynuować zabawę, a nie posiadacie Modern Warfare, to musicie przypisać do swojego konta gry numer telefonu, na który będzie wysyłany SMS z jednorazowym kodem, który pozwoli wam zalogować się do gry.

Twórcy gry mają nadzieję, że to skutecznie zniechęci oszustów do powrotu do gry. Kupno nowego numeru telefonu po każdym banie faktycznie może zadziałać, choć z całą pewnością nie wyeliminuje to problemu całkowicie. Warto też dodać, że zmiana ta dotyczy na razie jedynie wersji na PC.

Call of Duty: Warzone jest obecnie dostępne na PlayStation 4, Xbox One i PC.

źródło: vg247.com