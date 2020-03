Call of Duty: Warzone - najnowsza aktualizacja wprowadzi cztery nowe bronie

Call od Duty: Warzone już dzisiaj otrzyma kolejną aktualizację. Na graczy czekają cztery zupełnie nowe bronie.

Zespoły Infinty Ward i Raven Software nie ustają w ulepszaniu swojej przebojowej produkcji battle royale - Call of Duty: Warzone. Niedawno do gry trafił nowy tryb rozgrywki, pozwalający na samotną rywalizację z innymi graczami, a już dzisiaj otrzymamy kolejne nowości.

Jak potwierdzili właśnie twórcy, już dziś po południu na serwery gry trafi paczka z nową zawartością do CoD: Warzone. Gracze mogą liczyć na aż cztery nowe bronie, które w znaczący sposób wpłyną na rozgrywkę. Do naszej dyspozycji oddane zostaną: strzelba 725, karabinek MK2, pistolet .50 GS oraz karabin wyborowy EBR-14. Każda z nowych broni będzie dostępna w dwóch rodzajach "rzadkości": zwykłym i niezwykłym.

To jednak nie koniec niespodzianek dla sympatyków Call of Duty. Również dzisiaj, aktualizacji doczeka się Modern Warfare, do gry trafi nowa mapa - Khandor Hideout, która pozwoli na dynamiczne starcia 6 na 6 graczy. Sympatycy personalizacji sowich awatarów docenią również nowego operatora - Talona.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Warzone to obecnie jedna z najczęściej wybieranych przez graczy gra typu battle royale. Od dnia premiery najnowszej produkcji z serii udało się już zebrać ponad 30 milionów graczy.

CoD: Warzone jest grą darmową, którą możecie pobrać na: PlayStation 4, Xbox One i PC. Jeśli jesteście ciekawi czy wasz pecet "udźwignie" najnowszą odsłonę serii, to jej wymagania sprzętowe możecie sprawdzić tutaj.

źródło: activision.com