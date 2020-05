Call of Duty: Warzone - nowa, ogromna aktualizacja już dostępna

Studio Infinity Ward udostępniło właśnie kolejną aktualizację przebojowego battle royale - Call of Duty: Warzone.

Jak już wiemy, Call of Duty: Warzone ma być produkcją na lata, która będzie "spajać" wszystkie inne gry z serii. Twórcy nieustannie pracują, aby dostarczać graczom nowych wyzwań. Na serwery gry trafiła właśnie kolejna aktualizacja, która wprowadza masę nowości.

Oprócz odświeżonej playlisty, do gry trafiły nowe schematy (w sumie sześć), w tym legendarny dla karabinu SKS. Odnowiono również rywalizacje w "Gułagu", od teraz gracze będą mieli w nich dostęp również do karabinów szturmowych oraz SMG. Po odzewie fanów gry, do zabawy powrócą kontrakty "Most Wanted", które teraz trwać będą 3 minuty (poprzednio 5) i będą funkcjonować ze wszystkimi innymi kontraktami. Do gry trafi także "Armor Box", przedmiot, który po wykupieniu odnowi pancerz całej drużyny.

Nie obyło się również bez balansu poszczególnych broni. Najbardziej oberwało się wyrzutni RPG oraz pistoletom Renneti, które teraz będą zadawać znacznie mniejsze obrażenia. Z drugiej strony poprawiono działanie karabinów FAL, SCAR oraz Holger 26, dzięki czemu powinny one częściej pojawiać się w rękach graczy.

Drobna, acz istotna zmiana dotknęła również ostatni krąg w battle royale, który od teraz również będzie się stopniowo zmniejszał.

Jeśli chcecie kontynuować zabawę w CoD: Warzone, to musicie przygotować się na pobranie blisko 30 GB, bo tyle właśnie "waży" najnowsza aktualizacja.

